نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقلاوة بالآيس كريم بأسهل طريقة والطعم روعة في المقال التالي
تعتبر البقلاوة بالآيس كريم من الحلويات المختلفة والمميزة في الشكل والطعم، فالبقلاوة من الحلويات الشرقية المعروفة في مصر والعالم العربي وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وهي عبارة عن طبقات من عجين الجلاش الرقيق المحشو بالمكسرات المختلفة، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة جديدة ومميزة لتقديم البقلاوة بشكل جميل يجذب الأطفال والكبار، فدائماً تحرص ربات البيوت في شهر رمضان على عمل الحلويات الشرقية بأنواعها المختلفة مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل البقلاوة بالآيس كريم بطعم رائع.
مكونات البقلاوة بالآيس كريم
البقلاوة من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير، ولا نحتاج لعملها في المنزل سوى بعض المكونات البسيطة، وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من عجينة الجلاش (500 جرام).
- نصف كوب من الزيت + نصف كوب زبدة أو سمن.
الحشوة
- مكسرات مفرومة من أي نوع مفضل.
- آيس كريم.
الشربات
- 2 كوب من الماء.
- 2 كوب من السكر.
- شريحة من الليمون.
طريقة التحضير
يمكنك عمل البقلاوة بطريقة سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت كما يلي:-
- لتحضير الشربات: نضع كوبين من السكر وكوبين من الماء وشريحة من الليمون في حلة على النار بدون تقليب ويترك الخليط على النار لمدة 17 دقيقة ثم نطفئ النار.
- أولاً نقوم بدهن صينية مربعة الشكل بملعقة كبيرة من خليط الزيت والسمن ثم نضع ورقة من عجينة الجلاش وندهنها بخليط الزبدة والزيت.
- نكمل بنفس الطريقة حتى ننتهي من نصف كمية ورق الجلاش ثم نوزع المكسرات المطحونة.
- ثم نضع باقي ورق الجلاش بنفس الطريقة الأولى حتى ننتهي من كل الكمية.
- نقوم بتقطيع البقلاوة بواسطة قطاعة مدورة الشكل ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- ثم نخرج صينية البقلاوة من الفرن ونسقيها بالشربات الدافئ وتترك جانباً لتبرد تماماً، ثم نحشي قطع البقلاوة الدائرية الشكل بالآيس كريم وتقدم مباشرةً بألف صحة وعافية.
- يمكنك تقديم البقلاوة في أكواب بوضع القطع الصغيرة المتبقية في الأكواب ثم تزينها بالآيس كريم.
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