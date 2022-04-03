البقلاوة بالآيس كريم بأسهل طريقة والطعم روعة

تعتبر البقلاوة بالآيس كريم من الحلويات المختلفة والمميزة في الشكل والطعم، فالبقلاوة من الحلويات الشرقية المعروفة في مصر والعالم العربي وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وهي عبارة عن طبقات من عجين الجلاش الرقيق المحشو بالمكسرات المختلفة، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة جديدة ومميزة لتقديم البقلاوة بشكل جميل يجذب الأطفال والكبار، فدائماً تحرص ربات البيوت في شهر رمضان على عمل الحلويات الشرقية بأنواعها المختلفة مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل البقلاوة بالآيس كريم بطعم رائع.

مكونات البقلاوة بالآيس كريم



البقلاوة من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير، ولا نحتاج لعملها في المنزل سوى بعض المكونات البسيطة، وهى كما يلي:-

نصف كيلو من عجينة الجلاش (500 جرام).

نصف كوب من الزيت + نصف كوب زبدة أو سمن.

الحشوة

مكسرات مفرومة من أي نوع مفضل.

آيس كريم.

الشربات

2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

شريحة من الليمون.

طريقة التحضير

يمكنك عمل البقلاوة بطريقة سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت كما يلي:-