نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى السميد بطريقة سهلة وسريعة وشهية وبمذاق لذيذ وروعة وتذوب في الفم في المقال التالي
حلوى السميد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة بسبوسة مرملة، وحلاوة الجبن، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى السميد بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.
مكونات حلوى السميد
تتكون حلوى السميد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة.
- علبة زبادي.
- رشة ملح.
- كوب من السميد.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- شربات خفيف بارد.
مقادير الوجه
للتزيين
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوي السميد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والفانيليا والسكر، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الزيت والسمنة ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الزبادي ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك نضيف السميد ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر ونلم العجين باليد حتى تتشكل عجينة.
- ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت.
- بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نغمس كل كرة بعد التشكيل في السميد، ثم نرصها في الصينية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا (أو من أسفل وعندما تكتسب لون ذهبيا من أسفل نشغل الشواية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من أعلى).
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسقي الحلوى مباشرة وهي ساخنة بالشربات البارد ونتركها لمدة ربع ساعة لكي تتشرب الشربات، ثم نقلب الحلوى على الجهة الثانية ونتركها لمدة ربع ساعة أيضا.
- ثم نقدم حلوى السميد في طبق التقديم ونزينها بالفستق.
- وبالهنا والشفا.
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