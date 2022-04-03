مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية باللبن الرائب خفيفة جدا وهشة بطعم يجنن

القرص الفلاحي من أفضل الوصفات للمخبوزات سهلة التحضير والتي من الممكن أن يتم عملها بأقل الإمكانات وبمكونات متاحة في كل بيت، ومن اليسير توفير كل المكونات لعمل أفضل وصفة من القرص بالقوام الهش الطري المثالي والمفيد غذائيا للكبار والصغار ويمكنك عملها مثل المخابز وأفضل من خلال الاتباع للآتي في تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر الوصفة من الوصفات التي تتساءل عنها كل ربة منزل ترغب في توفير نوع من المخبوزات بقوام مثالي، وفيما يلي أهم المكونات والطريقة التي من الممكن أن تتبع للتحضير.

مكونات إعداد القرص الفلاحي باللبن الرايب

القرص من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعدادها باستعمال اللبن الرائب من خلال أيضا توفر مكونات تجعل القرص هشة وطعمها مميز، ومن أهم تلك المكونات ما يعمل على التعزيز من خفة قوام العجين وأهم المكونات ما يلي في النقاط القادمة، القرص الطرية من الممكن أن تقومي بعملها بتوفر ما يلي من المكونات القادمة:

كيلو من مكون الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوبان من اللبن الرائب.

كوب من المياه الفاترة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من السكر.

كوب من السمن البلدي.

وعاء ملائم.

طريقة تحضير القرص الفلاحي باللبن الرايب

من الممكن أن يتم عمل وصفة من القرص الطرية من خلال متابعة الخطوات القادمة:

يتم وضع الدقيق بالوعاء الملائم للعجن بعد أن يتم نخل الدقيق.

اخلطي معه مختلف المكونات الجافة من الخميرة مع السكر والملح والتقليب الجيد.

قومي بإضافة السمن البلدي مع خلطها جيدا باستعمال أداة تقليب ملائمة.

من الممكن بدء العجن اليدوي كي تتداخل المكونات.

يتم وضع مكون الحليب الرائب مع ضرورة العجن بشكل جيد ثم إضافة الماء لضبط القوام الخاص بالعجينة.

اتركي العجين كي يختمر تماما مدة ساعة.

بعد ذلك من الممكن تشكيل العجينة وعمل الوحدات المستديرة من القرص بقوامها المعروف.

بعد ذلك من الممكن تشكيل العجينة وعمل الوحدات المستديرة من القرص بقوامها المعروف. التسوية تكون بفرن على حرارة عالية مدة نصف ساعة وبعدها تكون جاهزة.

كما أنه من المفضل تغطية القرص بعد أن تتخلص من الحرارة والبخار الزائد حتى تحتفظ بطراوتها وقوامها المميز.

يمكن عمل القرص الفلاحي باللبن الرايب في البيت بمكونات سهلة وسريعة حيث أن القرص تعتبر من أكثر الأكلات التي يتم عملها في العيد لذا فإن أغلب السيدات تبحث عن طريقة سهلة لعمل القرص الفلاحي بدلا من شراؤه من المحلات لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية الهشة في البيت.