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وصفة جبارة لتوحيد لون البشرة ومحاربة الشيخوخة لن تستغني عنها بعد الآن، تمتلك القرفة الكثير من الخصائص الطبية وتعتبر القرفة من أهم التوابل العطرية واللذيذة ويستخدمها الكثير من الأشخاص في علاج مشكلات البشرة، ومحاربة الكثير من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما وتقليل الحكة والتهيج التي تصيب البشرة الحساسة كما تحتوي القرفة على الكثير من الخواص المفيدة التي تعمل على محاربة التقدم في السن. وتقضي القرفة على التجاعيد لأنها تحتوي على الكثير من العناصر المهمة التي تعمل على إنتاج الكولاجين، كما يحتوي الموز على الكثير من العناصر والفيتامينات المهمة التي تعمل على تنعيم البشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها ويحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة أيضاً. وصفة جبارة لتوحيد البشرة والتخلص من علامات التقدم في العمر بنتيجة مذهلة يعد توحيد لون البشرة ومقاومة علامات الشيخوخة المبكرة أمر هام لدي الفتيات والسيدات. ولهذا تقوم بشراء منتجات تبييض البشرة أو منتجات مقاومة التجاعيد لبشرة ناعمة وأكثر شباب. ولذلك سوف أقدم لكم وصفة جبارة لتوحيد لون البشرة ومقاومة علامات الشيخوخة المبكرة. فوائد القرفة للبشرة تعمل القرفة على مكافحة حب الشباب لأنها تحتوي على الكثير من الخصائص المضادة للجراثيم والفطريات.

وتمتلك مضادات الأكسدة أيضاً وذلك تعمل على علاج حب الشباب.

تقضي القرفة على ظهور الشيخوخة لأنها تعمل على زيادة إنتاج الكولاجين

الذي يعمل على مرونة البشرة والتقليل من علامات ظهور الشيخوخة. وصفة القرفة والموز لتوحيد لون البشرة يتم استخدام إحضار الوعاء ونضع فيه الموز والقرفة والعسل

ونقوم بمزج هذا الخليط بصورة جيدة حتى يتم التجانس.

ثم نضع الخليط على البشرة لمدة ساعة حتى يجف.

نغسل البشرة بعد مرور ساعة بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. فوائد الموز للبشرة يساعد الموز على ترطيب البشرة ويحسن من ملمسها ويجعلها ناعمة.

يمتلك الكثير من مضادات الأكسدة المهمة جدا في تأخير الشيخوخة والقضاء على علامات تقدم السن المزعجة.

يعالج الجفاف والتقشف لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والتي تعمل على ترطيب الجلد والبشرة بصورة عامة.

يتم استخدام الموز كبديل للبوتكس للبشرة حيث أنه يعمل على شد البشرة. وصفة القرفة وزيت الزيتون لتوحيد لون البشرة ومحاربة الشيخوخة نحتاج ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة من القرفة.

نحضر وعاء ونضع فيه القرفة وزيت الزيتون ونقوم بالتقليب بصورة جيدة حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الخليط على البشرة لمدة ساعة حتى يجف.

نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونقابل هذه الوصفة مرة في الأسبوع. عمر شويل - جدة وصفة جبارة لتوحيد لون البشرة ومحاربة الشيخوخة لن تستغني عنها بعد الآن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة جبارة لتوحيد لون البشرة ومحاربة الشيخوخة لن تستغني عنها بعد الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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