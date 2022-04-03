هتوفري كثير.. طريقة عمل الزبادي في البيت بدون ماكينة كريمي ومتماسك مش هتبطلي تعمليه للسحور

الزبادي البيتي من الوصفات التي ترغب كل ربات البيوت في أن تعرفن أهم الطرق التيمن الممكن من خلالها أن تقوم بعمل أفضل نوع من أنواع الزبادي وفي المنزل، وبمكونات كلها بسيطة لا تحتاج إلى مجهود، أو تكلفة عالية وأيضا من دون أي ماكينات، فقط تابعي معنا أهم ما يجب أن يتوفر في منزلك لعمل أفضل أنواع منتجات الحليب من الزبادي الصحي المعزز بالبكتيريا النافعة المفيد للجهاز الهضمي، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المقادير مع بيان الطريقة التي لا بد من اتباع خطواتها للتحضير المثالي للزبادي.

مكونات إعداد الزبادي البيتي

من الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن بعمل لبن الزبدي المرطب، وبطعمه وقوامه المعروف من خلال توفر بعض المكونات البسيطة جدا، والتي من الممكن أن تتواجد في كل منزل، وببعض الخطوات البسيطة، تقوم ربة المنزل بعكل الزبادي بالقوام الكريمي المتماسك مثل الجاهزة بل وأفضل من الجاهزة، وفيما يلي أهم المكونات الأساسية لعمل الزبادي، من الممكن القيام بالتحضير لوصفة مثالية من الزبادي البيتي إذا ما توفرت المكونات الآتية والوسائل المساعدة القادمة:

لتر من مكون الحليب كامل الدسم.

كوب صغير خميرة الزبادي.

ماء ساخن.

وعاء بغطاء محكم.

أكواب فارغة.

طريقة التحضير لوصفة الزبادي البيتي

أسهل الخطوات المتبعة لتحضير الزبادي البيتي تكون من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون بوضع الحليب مع الزبادي الخميرة في دورق الخلاط.

تشغيل الخلاط حتى تختفي خميرة الزبادي تماما بالحليب.

بعد ذلك قومي بصب محتوى دورق الخلاط في الأكواب الملائمة.

قومي بوضع أكواب الزبادي بالوعاء الممتلئ بكمية مناسبة من الماء الساخن.

لا بد من التغطية بشكل كامل للوعاء بغطاء محكم تماما.

الحرارة المتواجدة داخل الوعاء تعمل على التنشيط بشكل جيد للبكتيريا النافعة الموجودة بكمية الخميرة للزبادي المتوفرة بالمزيج والتي تعمل على تحويل الحليب إلى لبن زبادي بقوامه المعروف.

الأمر لا يستهلك من ربة البيت أكثر من ثلاث إلى أربع ساعات بعدها تكون الزبادي جاهزة تماما على التناول ومن الممكن وضعها بالثلاجة ليزيد تماسكها.

الزبادي البيتي يمكن إعداده في البيت بخطوات سهلة وبسيطة حيث أن الزبادي من أكثر الأكلات التي يتناولها الأشخاص في سحور رمضان حيث أنها تعمل علي تسهيل عملية الهضم، لذا قدمنا لكم أسهل طريقة لعمل الزبادي في البيت بدلا من شراءه من المحلات واضمن علي صحة أطفالك بطعم احلي والذ من الجاهزة.