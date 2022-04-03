طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت بأسهل طريقة لأفضل طعم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة المشوية بنكهتها الشيقة ويفضلها الكثير وبالأخص الكفتة المشوية ويتم تقديمها في مطاعم التيك وي سندوتشات وتقديمها في الافراح والمنسابات والعزائم كما يمكن عملها بأكثر من طريقة مثل الكفتة المشوية وكفتة الفرن ويتناول هذا المقال التقارير الخاصة بعمل الكفتة ومكوناتها.

يمكن لربات البيوت عمل الكفتة المشوية بالعديد من الطرق مثل طريقة عمل الكفتة على الفحم والتي تستغرق تقريبا 75 دقيقة، وتحتاج إلي وجود اللحم والبصل والبهارات والملح والثوم والعديد من المكونات والمقادير التي توضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

طريقة عمل الكفتة المشوية

1. مقادير عمل الكفتة المشوية.



شوية ملح.

فلفل اسود حسب الرغبة.

كيلو لحم جزاري مفروم.

معلقتين بسماط.

بقدونس مفروم.

معلقة بيكينج بودر.

بصلة مفرومة.

2. طريقة عمل الكفتة المشوية

يتم خلط المقادير السابقة مع بعضها جيدا.



القيام بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة، وإليكم رابط طريقة عمل محبوس الدجاج.

يتم اخراج خليط اللحم من الثلاجة، والقيام بعمل أصابع الكفتة.

وضع أصابع الكفتة على الشواية، حتي يتم شويها على الفحم.

القيام برش ماء البصل على الكفتة أثناء عملية الشوي.

تقليب اصابع الكفتة علي جميع جوانبها ليتم استوائها ووضعها في الطبق المفروش بالبقدونس الاخضر وتقديم السلطة والطحينة البيضاء والخبز البلدي والهناء والشفاء، وإليكم رابط رابط طريقة عمل المقلوبة.

طريقة عمل الكفتة المقلية بالبوتجاز

1. مقادير عمل الكفتة المقلية



رشة جوز الطيب.

شوية ملح.

معلقة فلفل اسود.

عدد 1 معلقة بهارات الكفتة.

كليو جرام لحم مفروم.

بصلة مفرومة وتصفية مائها.

طبق صغير بقدونس مفروم.

معلقة بيكينج بودر.

2. طريقة تجهيز الكفتة المقلية بالبوتجاز

يتم مزج وخلط جميع المكونات مع اللحم المفروم .

يترك الخليط الممزوج باللحم في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتي يكون معد وجاهز.

القيام بأخراج الخليط من الثلاجة، وعمله أصابع الكفتة، وإليكم رابط طريقة عمل المقلوبة.

القيام بأخراج الخليط من الثلاجة، وعمله أصابع الكفتة، وإليكم يتم احضار المقلاة الغير لاصقة ، ليتم وضع اصابع الكفتة بها.

وضع المقلاة على نار متوسطة، يتم تغطيتها حتى النضج والتطيب.

علينا بإشعال قطعة فحم نباتية ليتم وضعها في قطعة صغيرة من الورق الحراري.

يتم وضع قطعة الفحم المشتعلة وسط الكفتة، وتغطيتها دقائق قبل اطفاء النار.

يتم اطفاء النار وتصبح الكفتة مشوية على في المقلاة بطريقة سهلة وسريعة وتقدم بالصحة والعافية.

طريقة عمل الكفتة المشوية للشيف فاطمة ابو حاتي

المقادير المطلوبة.



أربع بصلات.

ثمرتين طماطم.

أربع قرون فلفل حار.

كليو ونصف لحم مفروم ٢٥٠ جرام لية ضأن.

ماء بصل للتشكيل.

كوب بقدونس مفروم.

معلقة بيكينج بودر.

رشة ملح وفلفل حسب الرغبة.

معلقة سكر، وإليكم رابط طريقة عمل البطاطس بالبشاميل.

طريقة تحضير الكفتة المشوية فاطمة ابوحاتي

إضافة البصل على اللحم، مع العجن والتقليب. يتم اضافة الملح والفلفل والسكر والبيكينج بودر مع التقليب لمدة عشر دقائق. تترك اللحم في الثلاجة لمدة ساعة لتتماسك. القيام بأخراجها ويتم تشكيل الكفتة اصابع على أسياخ حتى يتم انتهاء الكمية. يتم الشوي علي الشواية وتقليب الاسياخ علي كافة الجوانب حتى تطيب وتأخذ اللون الذهبي. نقوم بشوي الخضار مع الكفتة ويتم التقديم مع البقدونس. يتم الشوي على الفحم أو مقلاة غير لاصقة علي البوتاجاز أيضاً، وإليكم طريقة عمل الكبسة.

ندعوكم لكتابة تعليق أسفل هذا المقال توضح لنا رأيك فى طريقة عمل الكفتة، وإلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت بأسهل طريقة لأفضل طعم.