وصفات مختلفة لإعداد المهلبية وألذ الحلويات الرمضانية لسفرة رمضانية جبارة

وصفات مختلفة لإعداد المهلبية، يعد قمر الدين واحدا من أجمل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك بالإضافة للكنافة والقطايف الرائعة، لذلك تهتم دوما كل ربة منزل بالبحث عن خطوات تحضير مهلبية قمر الدين التي يعشقها الكبير قبل الصغير، وسنوضح فيما يلي طريقة عمل مهلبية بالقمر الدين.

وصفات مختلفة لإعداد المهلبية وألذ الحلويات الرمضانية

مهلبية قمر الدين حلوي رمضانية جبارة ورائعة ونتحدث بالسطور القادمة عن كيفية تحضير مهلبية قمر الدين على طريقة الشيف الشربيني وسالي فؤاد.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

تتكون مهلبية قمر الدين من مكونات بسطية للغاية ولكنها تحتاج في إعدادها بعض الوقت وإليكم الخطوات والمقادير.

مقادير مهلبية قمر الدين

لفة قمر الدين. ربع كوب زبيب للتزيين. نصف كوب نشا أبيض. جوز هند للتزيين. معلقة كبيرة ماء الزهر يمكن الاستغناء عنه. ستة أكواب ماء بارد. كوب سكر أبيض ناعم.

خطوات عمل مهلبية قمر الدين

في إناء على النار نضع به ماء ويقطع قمر الدين ويوضع به.

يضرب خليط قمر الدين بعد أن يغلي بالخلاط الكهربائي ويضاف السكر.

نضع النشا في ربع كوب ماء ويقلب ويضاف لقمر الدين.

نترك الخليط على النار حتي يغلي ويصب بكاسات التقديم وتترك حتي تبرد.

بعد أن تبرد نزين المهلبية بالزبيب وجوز الهند وتقدم.

وصفة لعمل قمر الدين بالقرفة

نوضح فيما يلي طريقة عمل مهلبية قمر الدين اللذيذة والشهية بالقرفة.

مكونات مهلبية قمر الدين بالقرفة

لفة من قمر الدين مقطع ومنقوع في سبع أكواب من الماء لمدة 12 ساعة. معلقة كبيرة من ماء الورد. كوب سكر أبيض. خمس ملاعق كبيرة نشا. كوب لوز مقشر. معلقة كبيرة ماء ورد. كوب ماء بارد. كوب صنوبر محمص. معلقة كبيرة قرفة مطحونة. كوب ونصف فستق مطحون.

خطوات عمل مهلبية قمر الدين بالقرفة