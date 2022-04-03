نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأنك تستحقين.. ماسك القهوة والنشا والعسل لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد ودللي بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن ماسك القهوة والنشا والعسل يعتبر واحداً من أهم الماسكات التي يتم استخدامها للحصول على بشرة نقية وتقوم الفتيات باستخدامه بكثرة بسبب تكلفته البسيطة وذلك لتوافر جميع مكوناته في المنزل، كما أنه من أنواع الماسكات التي لا تضر بالبشرة لما فيه من مواد طبيعية تحتوي على فيتامينات ومعادن لازمة للحصول على بشرة نقية، وإليك الوصفة من خلال المقال.

ماسك القهوة والنشا والعسل

عزيزتي يمكنك استعمال العسل والقهوة والنشا لعمل مجموعة من الماسكات التي تساعدك في الحصول على بشرة أكثر نقاء، وإليك بعض الوصفات.

ماسك القهوة والنشا

عليك القيام بهذا الماسك لتجعل من بشرتك بشرة ذات جاذبية، وطريقة هذا الماسك كالتالي:

المكونات

عدد 2 ملعقة من البن المطحون.

عدد 2 ملعقة من نشا الذرة.

وعدد 1 ملعقة من الجلسرين الطبي.

عدد 2 ملعقة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير الماسك

قومي بمزج البن المطحون مع نشا الذرة وقلبيهم جيداً.

ضعي عليهم الجلسرين، وقلبي ثانيةً.

أضيفي إليهم ماء الورد وقلبي.

قومي بوضع الزبادي واستمري في التقليب حتى يصبح لديك ماسك يمكن فرده.

ضعي الماسك على وجهك لمدة تتراوح بين الساعة والساعة إلا ربع.

قومي بفرك الماسك جيداً.

اغسلي وجهك لتزيلي المتبقي من الماسك من على وجهك.

يمكنك استخدام هذا الماسك على يديك أيضاً وفي المناطق الحساسة.

كرري استخدامه من مرة إلى اثنين خلال الأسبوع.

ماسك القهوة والعسل

يمكن عمل هذا الماسك في المنزل بسهولة، وذلك كما يلي:

المكونات

عدد 2 ملعقة من البن البودر.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

قومي بوضع البن البودر ويفضل أن يكون داكن، وضعي عليه عسل النحل وقلبي.

أضيفي إليه الزبادي.

افردي الماسك على وجهك، ثم انتظري القليل من الوقت حتى يصبح جاف لتتخلصي منه بالفرك.

اغسلي وجهك بالماء بعد التخلص من الماسك.

كرري الاستخدام مرة كل ثلاثة أيام للحصول على نتيجة مذهلة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض ماسك القهوة والنشا والعسل، وقد عرضنا ماسك القهوة والنشا بمفرده، وماسك القهوة والعسل بمفرده، كما أنه يمكنك إضافة العسل على الطريقة الأولى لتعطي لك نتيجة جبارة من أول استخدام.