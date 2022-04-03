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طريقة عمل فرايد تشيكن، نقدم في هذه المقالة أسرع الوصفات لعمل فرايد تشيكن، التي لا تأخذ وقت أو مجهود ويوجد الكثير من الأشخاص يقوموا بعمل هذه الطريقة، وتكون أكلة فرايد تشيكن المفضلة لكثير من الأطفال والكبار، ونقدم في هذه المقالة العديد من الواصفات المميزة، طريقه سهله وبسيطة وبمكونات توجد في المنزل. أسهل طريقة لعمل فرايد تشيكن المكونات: اثنان كيلو جرام من الفراخ.

اثنان كوب من الدقيق.

معلقتان من النشا.

نص معلقه من الملح أو حسب الرغبة.

معلقه صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

معلقه صغيرة من الثوم البودر.

معلقه صغيرة من البصل البودر.

مكعب من مرقه الدجاج.

معلقه ونصف من البابريكا.

معلقتان من توابل الفراخ.

بوله مياه الباردة. طريقة تحضير عمل فرايد تشيكن

إضافة إناء فارغ لغسل الفراخ جيدا. ثم نقوم بتصفية الفراخ بعد غسيلها. تحضير بوله فارغه. إضافة الدقيق في البولة. إضافة النشا في البولة. إضافة معلقه من الملح أو حسب الرغبة. إضافة معلقه من الفلفل الأسود المطحون. إضافة معلقه من البصل البودر. إضافة معلقه صغيرة من الثوم البودر. إضافة مكعبين المرقة. إضافة معلقه ونصف من البابريكا. إضافة معلقتان من توابل الفراخ. ثم نقوم بخلط جميع المكونات ونتركهم إلي بدع دقائق. تحضير قطع الفراخ. ونتبلهم من نفس التوابل مثل (الفلفل الأسود، الملح، الثوم البودر، البصل البودر، البابريكا، توابل الفراخ،) لو سبايسي نزود معلقتان من الصلصة الحار حسب الرغبة. ثم نقوم بإضافة الفراخ في الثلاجة لمده لا تقل عن ٤ ساعات. تحضير الدقيق والمكونات. ثم نقوم بنزل الفراخ في الدقيق والتوابل حتى ننهى الكميه. ثم نقوم بتحضير المياه المثلجة، ونأخذ قطع الفراخ من الدقيق إلي المياه المثلجة ونقوم بتحضير الفراخ في الدقيق مرة أخرى. ثم نغطيها بخليط الدقيق جيدا حتى انتهاء الكميه. ثم نقوم بتحضر طاسه بها كميه من الزيت على النار حتى يسخن جيدا. ثم نقوم بنزول قطع من الفراخ في الزيت الساخن نتركها في الزيت لمده ٢٠ دقيقه على نار هدئ مع التقليب في جميع الجهات حتى ننهي الكميه، ثم نقوم بتصفية الفراخ من الزيت في ورق مطبخ. إضافة طبق لتقديم الفراخ ونزين الفراخ بالبقدونس. عمر شويل - جدة مكونات طريقة عمل فرايد تشيكن - ثقفني

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