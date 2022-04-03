نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كنافة بالمانجو والكريمة في المنزل بطريقة سهلة وألذ طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة من الحلويات التي يحبها الكثير في أنحاء الدول العربية وهي أكثر شهرة في بلاد الشام حتى هم أول من أخترعوها وأبتكروها وبعد ذلك أشتهرت بين الدول العربية وأبدعت كل دولة بطريقة تحضير مختلفة، وهي من الحلويات الشهيرة، خاصة في شهر رمضان المبارك لوجود بها سعرات حرارية عالية تعوض الصائم مافقده في نهار الصيام، وتتميز بمكسارتها مثل الفستق، والكاجو، وللكنافة أيضاً أنواع كثيرة ومنها الكنافة الناعمة، والكنافة الخشنة، والكنافة المبرومة، والكنافة المحيرة، والكنافة المفروكة، والكنافة البللورية، والكنافة العثمالية، ولها طرق مختلفة للتحضير مثل الكنافة النابلسية وهي أكثر شهرة خاصة في (نابلس) فلسطين، والكنافة بالكريمة، والكنافة بالمكسرات، والكنافة بالمانجو وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالمانجو بطريقة بسيطة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة

المكونات :

٥٠٠ غرام من الكنافة الجاهزة الناعمة أو الخشن على حسب الرغبة.

كوب من السكر البودر.

كوب من الزبده.

معلقة واحدة من صبغة الكنافة البرتقالية.

ربع حبات من الماجو ومقطعة مربعات متوسطة الحجم.

مكونات الكريمة :

كوب من الحليب السائل.

٢ ملعقة من السكر البودر.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أولاً طريقة تحضير الكريمة

يجب تحضير الكريمة أولاً لاستعمالها باردة، نقوم بإضافة النشا علي الحليب السائل في وعاء، ثم نقوم بالتقليب جيداً حتي الذوبان ثم ضعي الخليط على النار مع التقليب المستمر وبعد ذلك قومي بإضافة السكر حتى يذوب ثم قومي بإضافة الفانيليا على الخليط و يرفع من على النار ويوضع في وعاء آخر مناسب ويترك حتي يبرد.

ثانياً طريقة تحضير الكنافة

ضعي الكنافة في الفريزر حتى تتجمد بعدها قومي باخراج الكنافة من الفريزر وقومي بفرقها حتى تصبح صغيرة الحجم، ضعي الكنافة والصبغة البرتقالية في وعاء ويتم خلطهم جيداً ثم قومي بإضافة الزبدة وخلط المكونات جيداً بالزبدة وتُوضع علي النار مع التقليب المستمر حتى يتم تحميص الكنافة وترفع من على النار ثم تترك حتى تصبح باردة ثم نقوم بإضافة السكر البودر للكنافة ويتم خلطهم جيداً مره اخري.

قومي بتحضير طبق البايركس أو الوعاء الزجاجي، اضيفي خليط الكنافة في الوعاء مع الضغط جيداً حتي تتماسك قومي بإضافة الكريمة ونوزيعها جيداً على الكنافة ثم تُترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة وبعدها نقوم بإضافة قطع المانجو علي الكريمة وتقطع وتقدم باردة.