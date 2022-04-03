تعتبر شوربة الجزر المشوي من الأطباق الجانبية المعروفة التي تقدم في معظم المطاعم الفاخرة مع الأكلات الرئيسية، وهى من أنواع الشوربة الضرورية لصحة جهازك الهضمي لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عمل الأمعاء، كما أن الجزر من الخضروات التي تدعم صحة القلب عن طريق إزالة الكولسترول الضار من الشرايين والأوعية الدموية مما يساهم في منع الإصابة بأمراض القلب، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة سواء نيئاً أو مطبوخ للاستفادة من فوائده الكثيرة لصحة الجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل شوربة الجزر المشوي بطعم وقوام مثل المطاعم الفاخرة.

مكونات شوربة الجزر المشوي

سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل شوربة الجزر اللذيذة في المنزل أحسن من المطاعم، وهي كما يلي:-

كيلو من الجزر.

بصلة متوسطة مبشورة.

2 فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

للتزيين

كريمة طبخ / كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة التحضير

يتم عمل شوربة الجزر المشوي بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق أحلى من المطاعم بالخطوات البسيطة الآتية:-

أولاً نقوم بتقشير الجزر وغسله جيداً بالماء ثم يقطع شرائح ويوضع في صينية مع إضافة قليل من الزيت ورشة من الملح. ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة. نضع البصل المفروم في طاسة بها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة مع التقليب حتى يذبل البصل ثم نضيف الثوم المفروم والملح والتوابل. ثم نقوم بإضافة الجزر المشوي ونضيف كمية من الماء الساخن أو الشوربة تغطي المكونات ونتركها على النار لمدة حوالي 20 دقيقة. ثم نطفئ النار ونضع الخليط في الخلاط الكهربائي مع إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة الباردة وملعقة كبيرة من عصير الليمون والخفق على سرعة عالية حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. نضع الشوربة في طبق التقديم وتزين بقليل من كريمة الطبخ والكزبرة الخضراء على حسب الذوق ثم تقدم بألف صحة وعافية.

شوربة العدس التركية

تتميز شوربة العدس بطعم ومذاق شهي ومحبب للكثيرين، ويمكنك تحضيرها ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك وبطريقة سهلة وسريعة.

المكونات

نصف كيلو عدس.

بصلة كبيرة.

3 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

توابل (بابريكا، فلفل أسود، نعناع مجفف).

عصير ليمون.

2 ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة التحضير

نضع البصل المقطع في حلة كبيرة بها ملعقة كبيرة زيت مع التقليب ثم إضافة ثلاث فصوص من الثوم المفروم. نضيف ثمرتين من البطاطس مقطعة مكعبات وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم ثم نضيف نصف كيلو من العدس المغسول ثم التوابل وملعقة صغيرة من الملح. ثم نضيف كمية من الماء الساخن تغطي المكونات ونتركها تغلي على نار هادئة حتى تمام النضج. عندما يبرد الخليط قليلاً نخفق شوربة العدس في الخلاط الكهربي مع إضافة عصير الليمون. توضع الشوربة في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

شوربة الدجاج بالخضار

المكونات

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ثمرة جزر مكعبات صغيرة.

1 كوسة مكعبات صغيرة.

ثمرة بطاطس مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

3 ملاعق كبيرة شعرية.

عصير ليمونة.

ملح وفلفل أسود.

رشة من الكركم وجوزة الطيب.

صدر دجاج مسلوق.

طريقة التحضير