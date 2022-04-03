طريقة عمل الزلابية (لقمة القاضي) في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل الزلابية بكل سهولة بالمنزل، يبحث الكثير من السيدات عن أنواع مختلفة من الحلويات ليتم تقديمها لأسرتها باستمرار، وتعتبر الزلابية أو ما يطلق عليها (اللقيمات أو لقمة القاضي) من الحلويات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكبار والصغار، لذلك يزداد البحث عن طريقة عمل الزلابية بالطريقة الصحيحة مثل التي يتم شراؤها من المحلات جاهزة ومن المعروف أنها تتكون من مكونات بسيطة تتوفر في كل بيت، لمعرفة الطريقة يمكنك الإطلاع عليها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الزلابية (لقمة القاضي)

تعد الزلابية من الحلويات سهلة الهضم لذلك يفضل تناولها الكثير من الناس تناولها باستمرار، لذا يمكنك معرفة مكونات وطريقة عمل الزلابية من خلال الآتي:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

ملعقة من النشا.

مقدار ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

2 كوب من الماء.

رشه صغيرة من الملح.

زيت.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير الزلابية من خلال الآتي:

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والنشا والسكر والخميرة والملح والفانيليا ونقلبهم معاً.

يضاف بعد ذلك الماء ونستمر في التقليب حتى تصبح عجينة طرية.

يغطى الخليط جيداً لكي يحمر.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ونتركه حتى يغلي.

نقوم بإحضار ملعقة لكي تقومي بتشكيل الزلابية وضعي الكرات بالزيت.

يتم إخراج الزلابية عندما تأخذ اللون الذهبي الفاتح، وبعد ذلك يتم إخراجها، و دعيها تبرد قليلاً ثم يتم وضعها مرة أخرى حتى تصبح مقرمشة ولذيذة.

تخرج الزلابية من الزيت وتوضع بالشربات.

تصفى جيداً وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل القطر

المكونات

كوبين من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير الليمون.

طريقة التحضير

يوضع الماء والسكر على النار ويترك حتى يغلي جيداً.

يتم إضافة بعد ذلك عصير الليمون واتركيه حتى تحصلي على القوام المطلوب.

تركه يبرد تماماً ثم يوضع فيه الزلابية وهي ساخنة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الزلابية الشهية واللذيذة، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق وأكثرها نجاحاً، يمكنك تطبيقها بسهولة، ومن المعروف أن الزلابية يمكنك تقديمها بالشربات أو وضع عليها شكر بودر، أو شوكولاتة، وبذلك لم تحتاج إلى شراء الزلابية من المحلات.