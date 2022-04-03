نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك الكوري السحري لبشرة رائعة سيعيد وجهك كالأطفال بلا بقع أو كلف ومكونات اقتصادية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن حاجة الفتيات إلى إمتلاك بشرة نقية جعلتهم يلجؤون إلى إستخدام مختلف أنواع الماسكات والتي يعد الماسك الكوري السحري، والذي يعد من الماسكات الموفرة حيث أن الفتيات الكوريات لا يستخدمون سوى الماسكات التي تتكون من المواد الطبيعية التي لا تضر بالبشرة، لذلك سنقدم بعض منها من خلال المقال.

الماسك الكوري السحري

يمكنك عمل ماسك مثل الكوريات باستخدام بعض المواد الطبيعية، وإليك بعض من هذه الماسكات.

ماسك الأرز الكوري

يعتبر الأرز من المواد التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة، وإليك طريقة هذا الماسك فيما يلي:

المكونات

نصف كوب من الأرز العادي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

كيس من الشاي الأخضر.

ربع كوب من نشا الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بوضع الأرز في بولة.

انقعي الأرز في القليل من الماء لمدة ليلة كاملة.

خذي الماء بعد تصفية الأرز.

أضيفي إليه كيس الشاي الأخضر.

اتركي الخليط على النار لمدة أربع دقائق حتى يغلي جيداً.

أضيفي نشا الذرة إلى المكونات وقلبي جيداً.

قومي بأخذ الخليط واتركيه يبرد تماماً.

ضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك بماء فاتر.

كرري الاستخدام مرة يومياً.

ماسك جوز الهند الكوري

استخدمي ماسك جوز الهند الكوري بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين من الأرز المطحون.

وملعقتين من عصير الليمون الطازج.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار بولة صغيرة، وضعي بها الأرز المطحون.

أضيفي إليه عصير الليمون الطازج وقلبي جيداً.

ضعي عليهم زيت جوز الهند واستمري في التقليب.

الماسك الكوري الآن أصبح جاهزاً.

اغسلي بشرتك بماء دافئ حتى تجعلي المسام متفتحة.

ضعي الماسك على بشرتك.

اتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

كرري الاستخدام مرة من كل أسبوع حتى تحصلي على بشرة نقية كالأطفال وناعمة أيضاً.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم طريقة عمل الماسك الكوري السحري حيث عرضنا ماسك الأرز الكوري، وماسك زيت جوز الهند الكوري، والذي يستخدم في تفتيح وتنقية البشرة، كما يخلصك من جميع المشاكل الموجودة في بشرتك فاختار من بينهم ما يناسبك.