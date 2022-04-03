عجينة القطايف القطنية في البيت وحشوها بأروع الحشوات بمكونات بسيطة داخل مطبخك

ونحن في بداية شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات يعتبر أكثر ما يشغل بال ربة المنزل هو كيفية تحضير الحلوى لأسرتها بتكاليف لا تؤثر على ميزانية البيت، ويمكن بالفعل الوصول إلى هذا إذا قمنا بصناعة الحلوى الرمضانية في البيت بدلاً من دفع مبالغ كبيرة في الحصول عليها جاهزة من الخارج.

عجينة القطايف الرمضانية

ومن أكثر الحلويات شهرة في شهر رمضان الكنافة والقطايف واليوم يمكننا صناعة عجينة القطايف القطنية في البيت بمكونات بسيطة موجودة بالفعل في مطبخك فقط تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

مكونات عجينة القطايف القطنية

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. نصف كوب من السميد الناعم المطحون. ثلاث أكواب من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. رشة من ملح الطعام الناعم. ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. ملعقتان من الزيت لدهن سطح السواء.

طريقة تحضير عجينه القطايف