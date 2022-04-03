نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة القطايف القطنية في البيت وحشوها بأروع الحشوات بمكونات بسيطة داخل مطبخك في المقال التالي
ونحن في بداية شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات يعتبر أكثر ما يشغل بال ربة المنزل هو كيفية تحضير الحلوى لأسرتها بتكاليف لا تؤثر على ميزانية البيت، ويمكن بالفعل الوصول إلى هذا إذا قمنا بصناعة الحلوى الرمضانية في البيت بدلاً من دفع مبالغ كبيرة في الحصول عليها جاهزة من الخارج.
عجينة القطايف الرمضانية
ومن أكثر الحلويات شهرة في شهر رمضان الكنافة والقطايف واليوم يمكننا صناعة عجينة القطايف القطنية في البيت بمكونات بسيطة موجودة بالفعل في مطبخك فقط تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
مكونات عجينة القطايف القطنية
- كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات.
- نصف كوب من السميد الناعم المطحون.
- ثلاث أكواب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- رشة من ملح الطعام الناعم.
- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقتان من الزيت لدهن سطح السواء.
طريقة تحضير عجينه القطايف
- في وعاء كبير يتم نخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به وتنقيته من الشوائب والأتربة لضمان نظافته.
- في الخلاط الكهربائي يتم وضع الدقيق والسميد والماء والبيكنج باودر ثم يتم خفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات ويتم الحصول على عجينة قوامها سائل قليلاً وناعمة تشبه عجينة لقمة القاضي.
- يتم تغطية العجينة جيداً بواسطة قطعة من البلاستيك الإستريتش وتترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة تقريباً حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.
- يتم إحضار صاج نظيف أو طاسة الكريب وتكون مصنوعة من مادة غير لاصقة حتى لا تلتصق بها عجينة القطايف.
- يتم وضع المقلاة على نار هادئة وتترك المقلاة قليلاً حتى تسخن.
- يتم إحضار قراطيس القطايف أو قمع أو زجاجة مثقوب غطائها.
- يتم سكب جزء من العجينة في الأداة المستخدمة ثم يتم سكب القليل من العجينة في الطاسة حتى تأخذ شكل قرص دائري وتترك حتى تظهر فقاعات وثقوب على وجه القطايف.
- يتم رفع أقراص القطايف من المقلاة ثم يتم وضعها في طبق حتى تبرد ويسهل تشكيلها. يتم تكرر تلك الخطوات حتى الإنتهاء من جميع كمية العجينة
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