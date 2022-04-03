نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكلة شهية ولذيذة كرات لحم البطاطس بكيلو واحد من البطاطس في المقال التالي
طريقة تحضير كرات لحم البطاطس الشهية بأبسط الخطوات وأسهلها، وهي من أسهل الأكلات التي يمكن القيام بها في وقت سريع ويمكن القيام بها بجانب الوجبة الرئيسية أو بمفردها، وهي أيضاً مغذية جداً لأنها تحتوي على مجموعة مكونات مفيدة لتقوية الجسم منها البطاطس والبيض والبقدونس وغيرهم من مكونات، وهذه الطريقة تختلف عن الطرق الأخرى لأن يتم تغليف كرات اللحمة المقلية بالبطاطس المهروسة وليس عجن البطاطس باللحمة وتغميسها في فتات الخبز والبيض، والآن سوف نتعرف بالتفصيل على خطوات تحضير كرات لحم البطاطس الممتعة.
مكونات عمل كرات لحم البطاطس
كرات لحم البطاطس الوجبة الشهية التي يعشقها الملايين من الناس بمجموعة مكونات سهلة وبسيطة وهذه المكونات كما يلي:-
- ٤٠٠ جرام من اللحمة المفرومة.
- ٢ ملعقة كبيرة من فتات الخبز.
- كيلو من البطاطس.
- حبة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٤ ملاعق كبيرة من الزيت.
- ١٠٠ جرام من الجبنة الشيدر.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.٣ فصوص من الثوم.
- حبة من البيض.
- ٥٠ جرام من الزبدة.
- ٢ ملعقة صغيرة ونصف من الملح.
- أغصان من البقدونس.
الطبقة الخارجية
- نصف كوب من الدقيق.
- ٢ حبة من البيض.
- كوب من فتات الخبز.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير الكرات
تعد كرات اللحم هذه من أشهي الأكلات التي يتم تناولها باستمرار فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضيرها ببساطة وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به قليل من الماء والبطاطس ونضعه على النار حتى يتم سلق البطاطس.
- ثم نحضر اللحمة المفرومة ونبشر عليها حبة البصل وفصوص الثوم ونضيف عليها البابريكا وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ونضيف أيضاً ٢ ملعقة كبيرة من فتات الخبز والزيت وحبة البيض وقليل من البقدونس المفروم ونقلب هذه المكونات جيداً مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل اللحمة على شكل كرات متوسطة الحجم مع دهن اليد بقليل من الزيت.
- نقلي هذه الكرات في مقلاة بها زيت حتى يتم تحميرها، ثم نقشر البطاطس المسلوقة ونضعها في وعاء.
- ونضيف عليها الزبدة وهرسها جيداً ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة ونصف من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والجبنة الشيدر ونقلب جيداً.
- نضع أيضاً قليل من البقدونس المفروم على البطاطس ونقلب ثم نأخذ ملعقة كبيرة من البطاطس ونكورها ثم نضغط عليها وجعلها على شكل قرص.
- نأخذ كرة من اللحم ونضعها على البطاطس ونغلق البطاطس عليها ونكورها أيضاً.
- بعد ذلك نغمس الكرات في الدقيق ثم في البيض المخفوق والملح ثم في فتات الخبز ونتركها ترتاح قليلاً.
- نقوم بقلي هذه الكرات في كمية من الزيت الساخن ثم نقدمها بجانب الكاتشب والمايونيز بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكلة شهية ولذيذة كرات لحم البطاطس بكيلو واحد من البطاطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.