اكلة شهية ولذيذة كرات لحم البطاطس بكيلو واحد من البطاطس

طريقة تحضير كرات لحم البطاطس الشهية بأبسط الخطوات وأسهلها، وهي من أسهل الأكلات التي يمكن القيام بها في وقت سريع ويمكن القيام بها بجانب الوجبة الرئيسية أو بمفردها، وهي أيضاً مغذية جداً لأنها تحتوي على مجموعة مكونات مفيدة لتقوية الجسم منها البطاطس والبيض والبقدونس وغيرهم من مكونات، وهذه الطريقة تختلف عن الطرق الأخرى لأن يتم تغليف كرات اللحمة المقلية بالبطاطس المهروسة وليس عجن البطاطس باللحمة وتغميسها في فتات الخبز والبيض، والآن سوف نتعرف بالتفصيل على خطوات تحضير كرات لحم البطاطس الممتعة.

مكونات عمل كرات لحم البطاطس

كرات لحم البطاطس الوجبة الشهية التي يعشقها الملايين من الناس بمجموعة مكونات سهلة وبسيطة وهذه المكونات كما يلي:-

٤٠٠ جرام من اللحمة المفرومة.

٢ ملعقة كبيرة من فتات الخبز.

كيلو من البطاطس.

حبة من البصل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٤ ملاعق كبيرة من الزيت.

١٠٠ جرام من الجبنة الشيدر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.٣ فصوص من الثوم.

حبة من البيض.

٥٠ جرام من الزبدة.

٢ ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

أغصان من البقدونس.

الطبقة الخارجية

نصف كوب من الدقيق.

٢ حبة من البيض.

كوب من فتات الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الكرات

تعد كرات اللحم هذه من أشهي الأكلات التي يتم تناولها باستمرار فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضيرها ببساطة وهي كما يلي:-