أحلي كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات الصحية والشهية بطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من محلات الحلويات

الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات من أطعم وأشهي أنواع الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، والتي تتمتع بطعمها الرائع والمميز والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير، والكنافة بالقشطة يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وكما أن الكنافة لها العديد من الفوائد الغذائية والصحية والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السعرات الحرارية العالية والتي تساعد على تنشيط الدورة الدموية والجسم بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الأشكال المختلفة والتي يتم عمل الكنافة بالقشطة والمكسرات بها حيث يمكننا عملها على شكل مربعات صغيرة أو علي شكل دائري أو علي شكل صوابع متوسطة الحجم، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها ولكن لا يعرفن طريقة عمل الصحيحة والصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل والتي يبحث عنها الجميع وذلك لعمل أحلي وأطعم كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة والمكسرات ومكوناتها

المكونات

كيلو واحد فقط من الكنافة.

كوبان إثنان ونصف من السمنة السائلة.

ثلاث عبوات كبيرة من القطشة.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

كمية من الشربات.

مكسرات مجروشه مثل فستق، أو لوز، أو بندق.

طريقة التحضير