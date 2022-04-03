نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات الصحية والشهية بطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات من أطعم وأشهي أنواع الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، والتي تتمتع بطعمها الرائع والمميز والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير، والكنافة بالقشطة يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وكما أن الكنافة لها العديد من الفوائد الغذائية والصحية والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السعرات الحرارية العالية والتي تساعد على تنشيط الدورة الدموية والجسم بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الأشكال المختلفة والتي يتم عمل الكنافة بالقشطة والمكسرات بها حيث يمكننا عملها على شكل مربعات صغيرة أو علي شكل دائري أو علي شكل صوابع متوسطة الحجم، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها ولكن لا يعرفن طريقة عمل الصحيحة والصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل والتي يبحث عنها الجميع وذلك لعمل أحلي وأطعم كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة والمكسرات ومكوناتها
المكونات
- كيلو واحد فقط من الكنافة.
- كوبان إثنان ونصف من السمنة السائلة.
- ثلاث عبوات كبيرة من القطشة.
- خمسة ملاعق كبيرة من السكر.
- كمية من الشربات.
- مكسرات مجروشه مثل فستق، أو لوز، أو بندق.
طريقة التحضير
- أحضري صينية كبيرة وضعي بها كمية الكنافة وقومي بتفتيتها جيدا حتى تتمكني من الحصول على كنافة مفتفتة جيدا منها مع مراعاة أثناء تفتيت الكنافة قومي بوضع كمية من السمنة حتى تتشرب الكنافة جيدا بالسمنة.
- بعد ذلك أحضري طبق وضعي به عبوات القشطة مع السكر وعليكي بتقليبهم جيدا ببعضهما.
- أحضري صينية دائرية الشكل وضعي بها نصف كمية الكنافة أولا وقومي بتسوية سطحها وضعي عليها القطشة والمكسرات ثم ضعي كمية الكنافة الأخرى ثم أضغطي عليها جيدا وقومي بإدخالها في الفرن.
- بعد ذلك أتركيها حتى تنضج ثم بعد نضجها أخرجيها من الفرن وقومي بسقيها بالشربات التي قومتي بتحضيره وأتركيها حتى تتشرب الشربات جيدا بعد ذلك قومي بتقطيعها لتقديمها بأشهى طعم.
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