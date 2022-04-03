نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر قرمشة بلح الشام ولونه الذهبي بمقادير مظبوطة أعملي بلح الشام في البيت بطريقة المحلات في المقال التالي
بلح الشام هو من الحلويات الشامية التي يرغبون العديد من المصريين بتناولها لانها ذات طعم جميل ورائع، حيث يتطلب بلح الشام بعض المكونات التي لا تتوافر وبطريقة غير متوافرة وهذا هو الإعتقاد الخاطئ الذي يعتقده العديد من المصريين لذلك يقومون بشراء بلح الشام من محلات الحلويات ولكن ترغب العديد من السيدات بعمل هذا النوع من الحلويات في المنزل حتى يستغنون عن شرائها من المحلات الخارجية ولكن دائما هؤلاء السيدات يبحثون عن طريقة عمل بلح الشام بالطريقة الصحيحة ويبحثون عن المكونات التي يتطلبها بلح الشام حتى تحصلين في النهاية على طعم رائع من هذا النوع من الحلويات.
حيث لا يحتاج بلح الشام إلا بعض المكونات البسيطة التي تتوافر في كل منزل ومنها البيض والدقيق وهما المكونان الأساسيان الذي يدخل في بلح الشام وبعض المكونات الاخرى هي المكونات البسيطة التي لا يخلو أي بيت منها، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل بلح الشام في المنزل ونقدم إليكي المكونات التي يتطلبها لعمل بلح الشام وبمكونات غير مكلفة.
مكونات عمل بلح الشام
- كوب واحد ونصف من الدقيق.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد إلا ربع من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- اربعة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفانيليا.
طريقة عمل بلح الشام
- أحضري إناء كبير وضعي به كوب واحد إلا ربع من الماء وضعيه على نار متوسطة الحرارة حتى يسخن الماء.
- بعد ذلك قومي برفع هذا الإناء من على النار واتركيه حتى يبرد قليلا ثم قومي بإضافة كوب واحد ونصف من الدقيق وعليكي بتقليب الدقيق مع الماء حتى تحصلي على عجينة خالية من التكتلات.
- بعد ذلك قومي بإضافة اربعة ملاعق كبيرة من البيكنج بورد مع ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفانيليا ثم ضيفي ربع ملعقة صغيرة من الملح واخلطى هذه المكونات ببعضها جيدا.
- ثم ضيفي إليهم ثلاث حبات من البيض مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وأعجني المكونات حتى تصبح العجينة ناعمة وجميلة.
- ثم أحضري طاسة عميقة وضعي بها كمية غزيرة من الزيت واتركيه على النار حتى يسخن، ثم قومي بتشكيل عجينة بلح الشام على شكل أصابع بعد إستخدام القمع.
- اتركي أصابع بلح الشام حتى تأخذ اللون الذهبي ثم قومي برفعه من على النار وضعيه في طبق الشربات بعد تحضيره حتى يتم تحليته.
- بعد تحليته بالشربات قومي بوضعه في طبق تقديم حتى يتم تناوله بأشهى طعم.
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