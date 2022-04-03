أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو بخطوات بسيطة مثل المحلات تماماً

طريقة عمل الكنافة بالمانجو، لكل من يرغب بتناول حلوى لذيذة عقب الإفطار في رمضان فلن يجد ألذ من قطعة الكنافة بالمانجو الشهية، حيث تعد هي الخيار الأمثل عند الرغبة في تناول حلويات رمضان اللذيذة، نظرا لما تتمتع بطعمها المميز الذي يذوب في الفم، ودورها في تحسين الحالة المزاجية، وعلى الرغم من ذلك فإن الكنافة بالمانجو تتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير عند الإفراط في تناولها وهذا بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية العالية، لذلك يفضل تناول قطعة واحدة من الكنافة عقب وجبة الإفطار في رمضان.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

ومن خلال هذه السطور سوف نشارك معكم طريقة سهلة جداً لعمل ألذ وأطيب كنافة بنكهة المانجو الشهية من خلال تحضير المكونات واتباع الخطوات التالية، حيث أنها تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية موجودة في كل منزل، فقد تفننت ربه المنزل في تحضيرها وأصبحت تحضرها مثل الجاهزة تماماً.

المكونات

كيلو من الكنافة المبشورة.

كوب من السمنة البلدي.

كوبان من السكر البودرة.

ستة أكواب من كريمة الخفق.

كيلو ونصف من شرائح المانجو.

لتر من عصير المانجو الطازج أو المعلب حسب المتوفر.

خطوات التحضير