نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو بخطوات بسيطة مثل المحلات تماماً في المقال التالي
طريقة عمل الكنافة بالمانجو، لكل من يرغب بتناول حلوى لذيذة عقب الإفطار في رمضان فلن يجد ألذ من قطعة الكنافة بالمانجو الشهية، حيث تعد هي الخيار الأمثل عند الرغبة في تناول حلويات رمضان اللذيذة، نظرا لما تتمتع بطعمها المميز الذي يذوب في الفم، ودورها في تحسين الحالة المزاجية، وعلى الرغم من ذلك فإن الكنافة بالمانجو تتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير عند الإفراط في تناولها وهذا بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية العالية، لذلك يفضل تناول قطعة واحدة من الكنافة عقب وجبة الإفطار في رمضان.
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
ومن خلال هذه السطور سوف نشارك معكم طريقة سهلة جداً لعمل ألذ وأطيب كنافة بنكهة المانجو الشهية من خلال تحضير المكونات واتباع الخطوات التالية، حيث أنها تحضر بمكونات سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية موجودة في كل منزل، فقد تفننت ربه المنزل في تحضيرها وأصبحت تحضرها مثل الجاهزة تماماً.
المكونات
- كيلو من الكنافة المبشورة.
- كوب من السمنة البلدي.
- كوبان من السكر البودرة.
- ستة أكواب من كريمة الخفق.
- كيلو ونصف من شرائح المانجو.
- لتر من عصير المانجو الطازج أو المعلب حسب المتوفر.
خطوات التحضير
- إحضار شرائح وعصير المانجو بدرجة حرارة الغرفة ولا يفضل أن تكون باردة.
- تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة لكي يتم نضج الكنافة سريعاً.
- تحضير بوله متوسطة الحجم ويخلط فيها الكنافة مع السمنة والسكر، حيث يتم فرك المكونات مع بعضها جيداً لكي تتجانس.
- فرد خليط الكنافة في صينية الفرن المدهونة بالقليل من السمنة، وذلك من خلال الفرد بطريقة الضغط.
- إدخال الصينية الفرن وتترك لمدة نصف ساعة لكي تحمر وتصبح باللون البرتقالي.
- تقطيع الكنافة وتكسيرها حتى أن تصبح مفتتة، ومن ثم يحضر قالب البايركس الشفاف.
- وضع طبقة من الكنافة في القالب، ثم يوضع عصير المانجو فوقها، ثم طبقة من الكريمة المخفوقة، وطبقة من شرائح المانجو.
- إضافة طبقة أخرى من الكنافة وعصير المانجو، ومن ثم الكريمة والمانجو لحين انتهاء الكمية.
- تزيين الكنافة بشرائح المانجو والكريمة المخفوقة، ثم يدخل القالب الثلاجة لمدة ساعة لكي تصبح باردة ثم تقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو بخطوات بسيطة مثل المحلات تماماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.