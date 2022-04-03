وصفة إعداد الكنافة النابلسية الأشهر بالجبنة.. أجمل طبق حلو في رمضان

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وصفة إعداد الكنافة النابلسية، الكنافة النابلسية تعتبر من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص ودائما ما يرغبون بتناولها بالعديد من الطرق المختلفة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك أصبح هناك بحث كبير للغاية عن طريقة عملها من قبل جميع ربات البيوت، فهي من أشهر الحلويات في بلاد الشام وبشكل خاص فلسطين، كما تعتبر من الحلويات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات المختلفة والسكر وعلى كميات كبيرة من الحديد والفسفور واليود كما يجب الإشارة أن طريقة عملها سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا كافة التفاصيل وطريقة التحضير بكل سهولة خلال الفقرات القادمة.
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المقادير المطلوبة لتحضير الكنافة النابلسية
يمكنكم عمل الكنافة النابلسية في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- أربعة أكواب من عجينة الكنافة.
- كوبان كبيران من الجبنة النابلسية أو العكاوية.
- كوب كبير من السمنة.
- كوبان كبيران من القطر.
- ملعقة صغيرة من الصبغة الحمراء.
- نصف كوب من الفستق الحلبي.
طريقة تحضير الكنافة النابلسية
يمكنكم عملها في وقت قليل للغاية وبطريقة سهلة وبسيطة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:
- في البداية يجب عليكم فرم الكنافة في الخلاط الكهربائي أو يمكنكم تقطيعها بواسطة اليد حتى تصبح ناعمة للغاية.
- يتم نقع الجبنة ثم يجب عليكم تركها لمدة ساعة كاملة حتى تتصفي تماما من الماء.
- يمكنكم بعد ذلك وضع الملون في السمنة التي تم إذابتها حتى يمكنكم توزيعها بطريقة سهلة وبسيطة.
- يتم وضع الكنافة في صينية قصيرة الحواف ثم يتم وضع نصف كمية السمنة على الكنافة في الصينية بالتساوي.
- ثم بعد ذلك يجب عليكم وضعها على نار متوسطة كما يتم تدوير الصينية كل فترة على النار حتى تصبح الشعيرات الخاصة بالكنافة ذات لون ذهبي.
- كما يجب عليكم وضع الكمية الباقية من الكنافة مع كمية السمنة المتبقية في صينية أخري ثم يتم توزيع المكونات بشكل جيد في الصينية ثم يتم وضعها على نار متوسطة ويجب الاستمرار في تدويرها حتى تصبح ذات لون ذهبي.
- يجب عليكم تفتت الجنية وتوزع على وجه الكنافة وتقلب الصينية الثانية ثم يجب عليكم بعد ذلك وضعها فوق الجبنة مع القليل من الضغط بواسطة اليد.
- يتم رش المكسرات على سطح الكنافة ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن لمدة عشر دقائق كاملة تقريبا على درجة حرارة متوسطة حتى تذوب الجبنة تماما.
- ثم يتم إخراج الصينية من الفرن بعد ذلك ويتم وضع الشربات عليها وتقدم وبالهنا والشفا.
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