وصفة إعداد الكنافة النابلسية الأشهر بالجبنة.. أجمل طبق حلو في رمضان

وصفة إعداد الكنافة النابلسية، الكنافة النابلسية تعتبر من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص ودائما ما يرغبون بتناولها بالعديد من الطرق المختلفة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك أصبح هناك بحث كبير للغاية عن طريقة عملها من قبل جميع ربات البيوت، فهي من أشهر الحلويات في بلاد الشام وبشكل خاص فلسطين، كما تعتبر من الحلويات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات المختلفة والسكر وعلى كميات كبيرة من الحديد والفسفور واليود كما يجب الإشارة أن طريقة عملها سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا كافة التفاصيل وطريقة التحضير بكل سهولة خلال الفقرات القادمة.

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المقادير المطلوبة لتحضير الكنافة النابلسية

يمكنكم عمل الكنافة النابلسية في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

أربعة أكواب من عجينة الكنافة.

كوبان كبيران من الجبنة النابلسية أو العكاوية.

كوب كبير من السمنة.

كوبان كبيران من القطر.

ملعقة صغيرة من الصبغة الحمراء.

نصف كوب من الفستق الحلبي.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

يمكنكم عملها في وقت قليل للغاية وبطريقة سهلة وبسيطة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: