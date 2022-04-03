طرق سهلة وناجحة لعمل عجينة القطايف.. وصفات تفصيلية بالخطوات والمقادير الكاملة لأطعم قطايف بيتي

طرق سهلة وناجحة لعمل عجينة القطايف، القطايف تعتبر من الحلويات التي لها شهرة عالية للغاية خلال شهر رمضان الكريم ويتم تحضيرها بطرق مختلفة والتي يمكنكم التفنن بحشوها أيضا كما تعتبر القطايف من الحلويات التي يتم حشوها بمختلف الحشوات التي تتنوع ما بين استخدام المكسرات كالجوز واللوز والفستق من ناحية أو الجبنة الحلوة البيضاء من ناحية أخري، كما يمكنكم عملها بكل سهولة بحشو القشطة وهي لا تحتاج إلى وقت كبير من أجل التحضير وجميع المقادير الخاصة بها متوفرة في المنزل كما يجب الإشارة أن يتم عملها في صاج أو في مقلاة تيفال حتى لا تلتصق العجينة تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.

طريقة إعداد كفته الأرز المصرية في الخلاط في أسرع وقت ومضمونة النجاح 100%

المقادير المطلوبة لتحضير القطايف

يمكنكم عمل القطايف بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

كوبان ونصف من الطحين.

كوب من السميد .

قمح مطحون.

ثلاثة أكواب من الماء البارد.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة

طريقة تحضير عجينة القطايف

أولا يجب عليكم وضع جميع المكونات الجافة في وعاء ثم يتم خلطها بشكل جيد ثم يتم إضافة الماء بالتدريج مع الخفق حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة لينة. ثانيا يتم ترك العجين لمدة ساعة كاملة حتى تختمر. ثم يتم وضع مقلاة على نار متوسطة ويتم صب العجين فيها ثم يتم صبها بواسطة المغرفة الحصول على حجم واحد وظهور العديد من الفقاعات على سطح العجين وكل ذلك دليل على نضجها.

طريقة عمل عجينة القطايف بالحليب

المقادير

كوبان من الطحين.

نصف كوب من السميد.

ثلاث أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

من السكر.

ملعقة من الحليب البودرة.

طريقة تحضير عجينة القطايف

يمكنكم عمل عجينة القطايف بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: