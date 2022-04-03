لا تحتاري على السحور.. دقة الفول المدمس مثل المطاعم وابهري أسرتك بألذ طبق فول سيعشقوه

تختلف طرق عمل دقة الفول المدمس من مطبخ إلى آخر حيث تختلف تتبيلات كلاً منهم حسب المذاق الذي يفضله أفراد الأسرة، ولكن يمكننا أن نخبرك بأفضل دقة يمكنك عملها حتى تقدم لأسرتك ألذ طبق فول مدمس ونعدك أن لن تقوم بعمل دقة للفول غيرها بعد ذلك، تابعي المقال وقوم بتجهيز المكونات التي سوف نعرضها عليك.

دقة الفول المدمس

يمكنك أن تقومي بتحضير أفضل دقة لطبق الفول لتعديه لأسرتك وتجعليهم لا يشترونه أبداً من المحلات، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

عدد 4 حبات كبيرة من الليمون الطازج.

ثلث كوب من الخل الأبيض.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون الناعم.

ملعقة ونصف من الشطة الحارة.

كوب وربع من الماء الفاتر.

رأس كبيرة من الثوم.

ملح طعام حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الفول المدمس.

زجاجة محكمة الغلق.

طريقة تحبيشة الفول

قومي بعصر الليمون جيداً ليصبح لديك ربع كوب من عصير الليمون تقريباً.

ضعي عصير الليمون في الزجاجة.

أضيفي إليه خل الطعام.

رجي الزجاجة جيداً.

أضيفي الكمون المطحون ورجي الزجاجة بقوة حتى يختلط مع المكونات السابقة.

أضيفي إليهم الشطة وأكملي رج الزجاجة.

قومي بتقشير رأس ثوم كاملة ثم افرميها فرماً ناعماً في الكبة الكهربائية وضعيها على الخليط ورجي مرة أخرى.

أضيفي كمية الماء إلى الخليط ورجي الزجاجة.

أحضري كمية الفول التي تودين تحضيرها وضعيها في طبق.

أضيفي ملح الطعام حسب رغبتك إلى طبق الفول.

ضعي الكمية المناسبة من الخليط الذي قمتي بتحضيره وقبل كل مرة تستخدمي هذه الدقة فيها عليك رج الزجاجة

بكل قوة حتى يختلط الخليط ببعضه.

أضيفي ملعقة من السمن كبيرة على طبق الفول المدمس.

ضعي الفول في طاسة وضعيها على النار الهادئة.

أضيفي القليل من الماء واتركي الفول حتى يصبح ساخن.

قدميه مع الخبز الساخن.

في نهاية المقال فقد قمنا بتحضير دقة الفول المدمس التي يقوم بتحضيرها المطاعم ليصبح طعم طبق الفول مثله، فعليك أن تعديه لأسرتك و نخبرك بأن طبق الفول يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامين والمعادن، لذلك عليك أن تقدميه دوماً لأسرتك حتى يستفيدو من مكوناته.