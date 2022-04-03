طريقة عمل النوتيلا البيتي.. وصفة رائعة واقتصادية لعمل معجون الشوكولاتة النوتيلا الشهية

طريقة عمل النوتيلا البيتي، النوتيلا تعتبر من أكثر أنواع الشوكولاتة التي يفضلها العديد من الأشخاص ودائما ما يتم تحضير العديد من الحلويات بواسطة النوتيلا لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية فهي يعشقها الكبار والصغار ولكن لا يمكنكم شراء النوتيلا في كل وقت بسبب سعرها الباهظ لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل حيث توفر لكم الكثير من المال وبنفس طعم النوتيلا الجاهزة تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة طريقة عملها بكل سهولة.

طرق سهلة وناجحة لعمل عجينة القطايف.. وصفات تفصيلية بالخطوات والمقادير الكاملة لأطعم قطايف بيتي

المقادير المطلوبة لتحضير النوتيلا

يمكنكم عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومن بينها:

كوب كامل من الحليب المكثف (وسوف نقوم بتجهيزه بدلًا من شرائه).

ربع كوب من الزيت.

ملعقتان طعام من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من نكهة البندق (يمكنك شرائها من العطار).

طريقة عمل النوتيلا بالبندق

يمكنكم عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: