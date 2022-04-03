طريقة عمل النوتيلا البيتي.. وصفة رائعة واقتصادية لعمل معجون الشوكولاتة النوتيلا الشهية

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طريقة عمل النوتيلا البيتي، النوتيلا تعتبر من أكثر أنواع الشوكولاتة التي يفضلها العديد من الأشخاص ودائما ما يتم تحضير العديد من الحلويات بواسطة النوتيلا لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية فهي يعشقها الكبار والصغار ولكن لا يمكنكم شراء النوتيلا في كل وقت بسبب سعرها الباهظ لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل حيث توفر لكم الكثير من المال وبنفس طعم النوتيلا الجاهزة تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة طريقة عملها بكل سهولة.
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المقادير المطلوبة لتحضير النوتيلا
يمكنكم عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومن بينها:
- كوب كامل من الحليب المكثف (وسوف نقوم بتجهيزه بدلًا من شرائه).
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقتان طعام من الكاكاو الخام.
- ملعقة صغيرة من نكهة البندق (يمكنك شرائها من العطار).
طريقة عمل النوتيلا بالبندق
يمكنكم عمل النوتيلا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:
- في البداية يجب عليكم إحضار وعاء عميق ويتم وضع نص كوب من الماء الساخن فيه ثم يجب إضافة كوب من السكر البودرة ثم يتم إضافة كوب من الحليب البودرة وإضافة مكعبين من الزبدة في درجة حرارة المطبخ ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح مزيج واحد.
- ثانيا مع ذوبان السكر والزبدة يجب عليكم استخدام الهاند بلندر من أجل إذابة كافة المكونات بشكل تام أو يمكنكم استخدام الخلاط العادي بكل سهولة.
- عند استخدام الحليب المكثف يحب أن يكون الحليب بارد تماما لهذا السبب يجب أن يتم تفريغ الحليب الذي قمت لتجهيزها ثم يتم وضعه في الثلاجة.
- ثم يمكنكم إضافة كوب من الكاكاو الخام للحليب ثم يتم وضع الزيت ويفضل زيت عباد الشمس ثم يجب وضع مكسب طعم البندق أو نكهة البندق الجاهزة..
- يجب عليكم خلط جميع المكونات مع بعضها باستخدام الخلاط أو الهاند بلندر حتى يمكنكم الحصول على قوام متماسك.
- بعد ذلك يتم تفريغ قوام النوتيلا الأصلية في برطمان زجاجي ثم يتم وضعها في الثلاجة ويمكنكم استخدامها في عمل العديد من الوصفات المختلفة أو يمكنكم عمل العديد من الساندوتشات المختلفة لأطفالك وبالهنا والشفا.
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