صينية بطاطس بالدجاج بطريقة سهلة وسريعة ومبتكرة وشهية وبمذاق روعة

صينية بطاطس بالدجاج ، من الأكلات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها ذات مكانة خاصة عند الجميع، نظرا لاحتوائها على البطاطس والدجاج والخضار المفضل عند الجميع، كما تضفي هذ المكونات على الأكلة المذاق المميز والخاص الذي لا يوصف، وتتميز بفائدتها الصحية وبقيمتها الغذائية العالية أيضا، كما أنها طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تقدمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وكنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة صينية شاورما الدجاج بالبطاطس والاستماع بمذاقها الخاص والمميز مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل.

مكونات صينية بطاطس بالدجاج

تتكون صينية بطاطس بالدجاج من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو بطاطس.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

700 جم من صدور الدجاج مقطع مكعبات متوسطة.

2 قرن فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

قرن فلفل أحمر مفروم ناعم.

2 حبة طماطم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

مقادير الصلصة.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

كوب من الماء (200 مل).

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية الدجاج بالبطاطس والجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر البطاطس، ثم نقشره ونغسله جيدا.

ثم نقطع البطاطس شرائح بقطاعة مخلل استانلس بسمك نصف سم.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه شرائح البطاطس وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نحضر صينية مقاس 24×32 سم، ثم نرص فيها شرائح البطاطس المتبلة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرار ة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 35 دقيقة.

بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت الزيتون والدجاج، ثم نقلبهم ونغطي المقلاة ونترك الدجاج حتى ينزل ماءه.

ثم نرفع الغطاء ونقلب الدجاج باستمرار حتى يجف الماء.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر المفروم ناعم والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل الخضار.

بعد ذك نضيف الطماطم المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والزعتر والكمون، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.

ثم نرفع المقلاة من على النار.

ثم نخرج صينية البطاطس من الفرن بعد استوائها، ثم نوزع في منتصفها حشوة الدجاج ونترك الأطراف.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه معجون الطماطم والماء ونقلب جيدا.

ثم نوزع الصلصة فوق البطاطس ونترك الدجاج.

ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة على الوجه.

بعد ذلك نحضر ورقة زبدة ونبلها بالماء، ثم نغطي بها الصينية.

ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 200 رجة مئوية، ثم نتركها لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونزيل ورقة الزبدة.

ثم نقدم صينية بطاطس بالدجاج في طبق التقديم مع الأرز.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير