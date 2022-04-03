ب2 كوب دقيق أصنعي عجينة القطايف الطريقة بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وطرية زي الجاهزة

شهر رمضان الكريم هو من أكثر الأشهر التي تحتاج فيه الكثير من الناس لتناول الحلويات تعويضا عن الصيام وإمداد الجسم بالطاقة لتكملة باقي اليوم بصحة جيدة، وتعتبر الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان هي القطايف والكناقة والبسبوسة والعديد من الحلويات الأخرى ولكن القطايف هي التي تنجذب لتناولها العديد من الأطفال والكبار ويرجع السبب في ذلك هو أن القطايف متعددة الحشوات ويمكن حشوها بالحشوة المالحة والحشوة الحلوة مثل الجبنة أو المكسرات والعديد من الحشوات الأخرى، ولكن الغالبية من الناس يقومون بشراء القطايف من المحلات الخارجية التي تعمل هذه المحلات على بيعها صلبة وغير لينة وعند قليها تتفتح وتخرج الحشوة التي توجد بداخل عجينة القطايف والشرط الأساسي في عمل القطايف هو أن تكون لينة وطرية حتى تغلق جيدا.

ولكن لم تنجح العديد من السيدات عند عمل عجينة القطايف في المنزل ويرجع السبب في ذلك هو عدم إتباع الوصفة السحرية السهلة البسيطة والتي تجعلكي تحصلين في النهاية على قطايف طرية وجميلة، وسوف نقدم إليكي مكونات عمل القطايف في المنزل بالمكونات البسيطة ونقدم إليكي طريقة عملها بالطريقة السهلة والتي تجعلكي تحصلين في النهاية على طعم جميل من هذه القطايف.

مكونات عمل عجينة القطايف

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

حبة واحدة من البيض.

طريقة عمل عجينة القطايف