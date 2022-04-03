سر نجاح الكنافة بالقشطة زي المحلات أعمليها بكل سهولة وبأقل تكلفة وبطريقة طرية وشهية

الكنافة من الحلويات المتعددة الحشوات التي يمكننا حشوها بالمسكرات أو عملها سادة خالية من الحشوات أو عملها بالقشطة أو المانجو وغيرها من الحشوات الاخرى التي ترغبين بها مثل المهلبية أو الكاسترد وهذا هو الذي يميز الكنافة عن باقي الحلويات، فانلاحظ أن الناس يقبلون على تقديم الكنافة بشكل مختلف وغير تقليدي وهي الكنافة بالقشطة، ويعتبر الطعم الذي يعطي الكنافة طعم رائع وجميل هو عمل القشطة بطعم جميل ورائع وهو تحضير الحليب مع عبوات القشطة وتقوم بتقليبهم على النار حتى نحصل على قوام كثيف ثم ترفعيه من على النار والخطوة التالية هي تحضير الكناقة وتفتيتها وإعطائها كمية كافية من السمنة حتى تصبح طرية ولينة.

والغلط الشائع الذي يقع به العديد من السيدات عند عملهم للكنافة هي عدم التسوية الصحيحة للكنافة وهو خروجها من الفرن وهي ذات اللون البني حيث يشترط خروجها من الفرن وهي ذات اللون الذهبي لان اللون البني هو الذي يكسب الطعم المر للكنافة وتجعلها بطعم لذيذ، وسوف نعرض إليكي ياعزيزتي مكونات عمل الكنافة وطريقة عملها بالطريقة السحرية التي تتمكني من عملها خلال عشرة دقائق للحصول على أشهى طعم منها وتقديمها بطعم مختلف وغير تقليدي.

مكونات عمل الكنافة بالقشطة

كيلو واحد من الكنافة.

كوبان إثنان من السمنة السائلة.

خمسة عبوات كبيرة من القطشة.

كوب واحك ونصف من الحليب السائل.

كمية من الشربات.

طريقة عمل الكناقة بالقشطة