نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح الكنافة بالقشطة زي المحلات أعمليها بكل سهولة وبأقل تكلفة وبطريقة طرية وشهية في المقال التالي
الكنافة من الحلويات المتعددة الحشوات التي يمكننا حشوها بالمسكرات أو عملها سادة خالية من الحشوات أو عملها بالقشطة أو المانجو وغيرها من الحشوات الاخرى التي ترغبين بها مثل المهلبية أو الكاسترد وهذا هو الذي يميز الكنافة عن باقي الحلويات، فانلاحظ أن الناس يقبلون على تقديم الكنافة بشكل مختلف وغير تقليدي وهي الكنافة بالقشطة، ويعتبر الطعم الذي يعطي الكنافة طعم رائع وجميل هو عمل القشطة بطعم جميل ورائع وهو تحضير الحليب مع عبوات القشطة وتقوم بتقليبهم على النار حتى نحصل على قوام كثيف ثم ترفعيه من على النار والخطوة التالية هي تحضير الكناقة وتفتيتها وإعطائها كمية كافية من السمنة حتى تصبح طرية ولينة.
والغلط الشائع الذي يقع به العديد من السيدات عند عملهم للكنافة هي عدم التسوية الصحيحة للكنافة وهو خروجها من الفرن وهي ذات اللون البني حيث يشترط خروجها من الفرن وهي ذات اللون الذهبي لان اللون البني هو الذي يكسب الطعم المر للكنافة وتجعلها بطعم لذيذ، وسوف نعرض إليكي ياعزيزتي مكونات عمل الكنافة وطريقة عملها بالطريقة السحرية التي تتمكني من عملها خلال عشرة دقائق للحصول على أشهى طعم منها وتقديمها بطعم مختلف وغير تقليدي.
مكونات عمل الكنافة بالقشطة
- كيلو واحد من الكنافة.
- كوبان إثنان من السمنة السائلة.
- خمسة عبوات كبيرة من القطشة.
- كوب واحك ونصف من الحليب السائل.
- كمية من الشربات.
طريقة عمل الكناقة بالقشطة
- قومي أولا بتحضير القشطة عن طريق تحضير إناء وضعي به خمسة عبوات من القشطة وضعي بها كوب واحد ونصف من الحليب السائل وقومي بتقليب القشطة مع الحليب ثم ضعيه على نار هادئة وقومي بتقليبهما.
- إستمري في تقليب القشطة مع الحليب على نار هادئة حتى تحصلين على قوام كثيف، وعند الحصول على هذا القوام الكثيف قومي برفعه من على النار ثم قومي بتحضير الكنافة.
- بعد ذلك قومي بتفتيت الكنافة إلى قطع صغيرة جيدا ثم ضعي بها كوبان إثنان من السمنة حتى تتشرب الكنافة جميع السمنة، ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة.
- قومي بعد ذلك بوضع نصف كمية الكنافة في الصينية وقومي بالضغط عليها ثم ضيفي إليها كمية من القشطة وضعي بعد ذلك كمية الكنافة المتبقية وقومي بتسوية سطحها.
- بعد ذلك ضعي هذه الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي ثم أخرجيها من الفرن ثم قومي بعد ذلك بسقيها بالشربات بعد تحضيره بالطريقة المعتادة واتركي الكنافة بالقشطة حتى تتشرب الشربات وتصبح ذات طعم حلو، ثم قومي بتقطيعها وضعيها في طبق وتصبح بذلك جاهزة لتناولها باشهى طعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح الكنافة بالقشطة زي المحلات أعمليها بكل سهولة وبأقل تكلفة وبطريقة طرية وشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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