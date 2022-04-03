إعملي البفتيك المقلي الشهي واللذيذ في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم

البفتيك المقلي من أطعم وأشهي أنواع اللحوم التي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي ينتشر عملها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، ويعتبر البفتيك المقلي من أهم الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام والذي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد كما تعتبر من أهم الأكلات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، وذلك لاحتوائها على القيمة الغذائية العالية والتي تساعد على تغذية الجسم بشكل كبير وخاصة في الصيام، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل لعمل أحلي وأطعم بفتيك مقلي.

طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناته

ونقدم لك عزيزي افضل واقوى وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بفتيك مقلي الشهي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة لجميع أفراد الأسرة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عمل البفتيك المقلي في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

كيلو لحمة بفتيك.

بصلتان كبيرتان مبشورتان.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

خل.

بيض.

بقسماط مطحون.

دقيق.

بهارات اللحمة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير