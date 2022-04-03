طريقة عمل دجاج البروست المقرمش الأصلي تهتم بكثير من سيدات المنزل بتجهيز أشهى الأكلات المفضلة لعائلتها بطريقه مميزة وجميلة مثل التي يتم تناولها في المطاعم الجاهزه والتي تتميز بمذاقه شهي للغاية سوف نوضح لكم من خلال المقال اليومى طريقة عمل الدجاج البروست المقرمش الأصلي بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة ولا يحتاج الكثير من الوقت عند تجهيز بجانب مذاق شهي ولذيذ.

طريقة عمل الدجاج البروست المقرمش

المكونات، تسع افخاد الدجاج و 2 كوب طحين وملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر وثلاث ملاعق من الخردل وملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود والبيكنج باودر و 2 كوب لبن زبادي هو 4 فصوص ثوم وملعقة صغيرة فلفل أسود و 2 كوب بندورة هو نصف كوب خل أبيض وزيت نباتي للقلي وليمون مقطع شرائع ملعقة صغيرة هيل ناعم.

طريقة تحضير دجاج البروست