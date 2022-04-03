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طريقة عمل دجاج البروست المقرمش الأصلي تهتم بكثير من سيدات المنزل بتجهيز أشهى الأكلات المفضلة لعائلتها بطريقه مميزة وجميلة مثل التي يتم تناولها في المطاعم الجاهزه والتي تتميز بمذاقه شهي للغاية سوف نوضح لكم من خلال المقال اليومى طريقة عمل الدجاج البروست المقرمش الأصلي بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة ولا يحتاج الكثير من الوقت عند تجهيز بجانب مذاق شهي ولذيذ.
طريقة عمل الدجاج البروست المقرمش
المكونات، تسع افخاد الدجاج و 2 كوب طحين وملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر وثلاث ملاعق من الخردل وملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود والبيكنج باودر و 2 كوب لبن زبادي هو 4 فصوص ثوم وملعقة صغيرة فلفل أسود و 2 كوب بندورة هو نصف كوب خل أبيض وزيت نباتي للقلي وليمون مقطع شرائع ملعقة صغيرة هيل ناعم.
طريقة تحضير دجاج البروست
- في الخطوة الأولى نبدأ بنقع افخاد الدجاج بالخل واضافت عليه شرائح الليمون على الأقل لمدة ساعتين أو ساعة.
- في الخطوات التالية نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه البندورة وكذلك لبن الزبادي والخضروات الثوم ونضيف الملح وتقلب المكونات ثم نقوم بتسوية أفخاذ الدجاج من الماء ونضع فيها الخليط ويتم تغطيتها و حفظها في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة على الأقل.
- هي الخطوة التالية نقوم بتجهيز وعاء مناسب نضع في الملح و الفلفل و الهيل و الدقيق ونضع أيضا البصل البودر والثوم البودره والباكنج باودر و تخلط المكونات مع بعضها جيدا.
- هي الخطوة التالية نقوم بتجهيز وعاء فيه ماء ونقوم بوضع الزيت في المقلاة و بعد أن يسخن نقوم بأخذ كل فخذ ووضع في الطحين ثم وضعه فى الزيت حتى ينضج ويتم تكرار هذه الطريق حتى انتهاء الكمية وبالتالي يتم تقديم مع صلطه المايونيز وبالهناء والشفاء.
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