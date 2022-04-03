نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 طرق لتقشير الجلد الميت من الكعبين.. الترطيب يسهل المهمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشققات الكعبين من المشاكل المزعجة للغاية بالنسبة لعدد كبير من السيدات وتسبب لهن الإحراج، وهي تحدث نتيجة جفاف الجسم واحتوائه على نسبة عالية من الأملاح أو نتيجة الظروف المناخية المختلفة وعدم الاعتناء بنظافة القدمين، وفي مقالنا التالي سوف نوضح لكم طرق التخلص من التشققات في القدمين.

استخدام المقشر

عليك استخدام المقشر من نوع مناسب لنوع بشرتك لإزالة التشققات، لكن في البداية قبل استخدامه يجب ترطيب الجلد بالماء ونوع من المركبات مع فركه برفق وذلك لتسهيل تقشيره دون الشعور بألم أو التسبب في الإصابة بالاحمرار، وهناك مقشرات طبيعية تكون رقيقة على البشرة ولا تسبب الاحمرار أو التهيج كما أن هناك بعض المقشرات الكيميائية الآمنة وذات النتيجة الفعالة في التخلص من تشققات كعب القدم.

استخدام الحجر الخفاف

يعتبر الحجر الخفاف الأسود من أفضل الأدوات المستخدمة في تقشير الجلد الميت على القدمين، حيث يمكنكم استخدامه في تدليك كعب القدم والأصابع وباطن القدم وسوف تكون النتيجة جيدة في التخلص من خلايا الجلد الميتة، يمكن استخدام الحجر الخفاف أثناء الاستحمام كما يمكن استخدامه بمعدل مرتين في اليوم حتى الحصول على جلد ناعم خالي من التشققات.

استخدام الشمع

بعد إجراء البادكير بأدواتك المنزلية البسيطة استخدمي الشمع على مناطق التشققات حيث يساعد الشمع في التخلص من الجلد الميت والتخلص من مظهر التشققات الواضحة في كعب القدم والحفاظ على صحة ونعومة الجلد في باطن وكعب القدم.

التقشير الكيميائي

هناك بعض المقشرات الكيميائية التي يمكن استخدامها لإزالة الجلد الميت، حيث يمكنك وضع الماسك على قدمك وفقاً للتعليمات الموجودة على العبوة، وتركه لبضع دقائق وبعد ذلك قومي بنوته حيث يزيل معه طبقة كبيرة من خلايا الجلد الميت في كعب القدم وبين الأصابع أيضاً، لكن لابد من استخدام نوع مناسب لبشرتك.

البادكير المنتظم

تحدث التشققات ويتكون الجلد الميت في كعب القدم نتيجة عدم الاعتناء بنظافتها، ولذلك يُنصح بالعناية المستمرة بها وإجراء البادكير المنتظم وذلك لمنع تكوين خلايا الجلد الميت وللحفاظ على الجلد ناعم وخالي من التشققات.