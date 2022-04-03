سألنا عنها الكوريات.. طريقة عمل كريم الارز للبشرة لبياض شاهق وصافي وجمال ملفت

طريقة عمل كريم الارز للبشرة حيث تتعدد المستحضرات الخاصة بالعناية بالبشرة لكن إعدادها داخل المنزل بمواد طبيعية أفضل بكثير لأنها تخلو من أي مواد كيماوية ضارة بالبشرة، ولمعرفة طريقة إعداد كريم الارز داخل المنزل يرجي متابعة مقالنا اليوم.

طريقة عمل كريم الارز للبشرة

أن كريم الأرز من أفضل وأحسن مستحضرات التجميل التي تعتني بالبشرة ويمكن إعداده داخل المنزل بنفس كفاءة المستحضرات التي تباع في الأسواق حيث يعتبر المكون الرئيسي له هو الأرز المطحون ثم يضاف إليه كمية من العسل ويتم خلطهم جيدا ووضعهم على الوجه ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة كثيراً حتى يتم الحصول على درجة تبيض البشرة المطلوبة.

عمل كريم الأرز لتبييض البشرة

المكونات:

2 ملعقة أرز.

نصف كوب حليب.

2 مشعرة نشا ذرة.

زيت الزيتون.

عسل أبيض .

ملعقة زيت حلو.

وملعقة ألوفيرا .

طريقة التحضير:

أولا بعد تنظيف الأرز جيدا يتم وضعه في أناء واسع.

بعد ذلك ويوضع عليه الحليب ويترك ليلة كاملة داخل الثلاجة.

ثم يطحن جيدا في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك يضاف النشا ثم يتم التخلص من الشوائب الموجودة في الخليط بواسطة مصفاة ضيقة.

ثم يوضع الخليط المتبقي في أناء واسع.

بعد ذلك يوضع كمية من زيت الزيتون على النار.

ثم يوضع الخليط السابق ويتم المزج جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك يوضع ملعقة عسل أبيض وملعقة زيت حلو وملعقة ألوفيرا ويتم المزج جيدا.

ثم يرفع من على النار ويترك حتى يهدأ من الحرارة.

بعد ذلك يوضع على البشرة ويتم استخدامه يوميا كل مساء ثم يغسل الوجه جيدا بعد الاستخدام.

كريم الأرز مع زيت جوز الهند والبرتقال

حيث يعتبر البرتقال وجوز الهند من أهم المواد الملطفة والمرطبة للبشرة.

بعد ذلك يتم طحن 3 ملاعق من الأرز المسلوق داخل أناء واسع.

ثم نضع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند على الأرز.

بعد ذلك يتم وضع ملعقتين من عصير البرتقال.

ثم يتم مزج المكونات جيدا ووضعها على الوجه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر.

في الختام عرضنا لكم طريقة عمل كريم الارز للبشرة حيث تستخدم العديد من مستحضرات التجميل الصناعية للبشرة لكن يمكن إعداد أقوى الكريمات التي تعتني بالبشرة داخل المنزل.