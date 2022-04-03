وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر وتنعيمه وإضفاء لمعان وقوة إلى خصلاته العنيدة أو الضعيفة

وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر، يعتبر كريم بانثينول من أنواع الكريمات التي لها فائدة كبيرة لفرد الشعر، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة غير مكلفة لفرد الشعر في المنزل وليس ذلك فقط بل علاج لحل مشاكل الشعر، في هذا المقال سوف نتحدث عن فوائد كريم بانثينول للشعر.

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فوائد كريم بانثينول لفرد الشعر

هناك العديد من فوائد كريم بانثينول لفرد الشعر ومن هذه الفوائد نسردها لكم في السطور التالية:

يعطي الشعر شكل لامع.

يعالج تساقط الشعر بشكل كبير.

يساعد في فرد الشعر المجعد وهو أفضل من الكرياتين.

يساعد كريم بانثينول في كثافة الشعر الخفيف.

يرطب الشعر ويمنع تساقطه.

يعالج القشرة المزعجة في الرأس.

يساعد في فك التشابك خلال التمشيط فيجعل عملية التمشيط أكثر سهولة.

يساعد في تطويل الشعر والتخلص من التجاعيد.

يعالج بصورة كبيرة تقصف الشعر حيث يجعل الشعر في مظهر لامع بدون تقصف.

طريقة أستخدام كريم بانثينول لفرد الشعر

يوجد الكثير من الطرق لاستخدام كريم بانثينول لفرد الشعر ومنها ما يلي:

يمكن وضع كريم بانثينول على الشامبو المخصص لغسل الشعر ثم نشطف الشعر جيدًا. وضع كريم بانثينول على الشعر بطريقة مباشرة عند التمشيط. إضافة زيت الزيتون أو زيت الصبار أو زيت جوز الهند على كريم بانثينول ووضعه على الشعر لمدة ساعتان ثم نقوم بغسل الشعر، اختيار الزيت حسب نوع الشعر استخدمي المناسب لشعرك.

أنواع كريم بانثينول

يوجد العديد من المنتجات التي تحتوي على مادة بانثينول ومن هذه المنتجات نذكرها لكم في الأتي: