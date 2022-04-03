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طريقة عمل كريمة الطبخ هي أكثر ما يسأل عنها الأمهات وربات البيوت، حيث تعد كريمة الطبخ واحدة من أهم الإضافات ذات الطعم اللذيذ وهي تضاف إلى الكثير من أنواع الأطعمة المختلفة، كما أنها سوف تعطي الطعام القوام المناسب والشكل المميز، وهناك أكثر من نوع لتحضير كريمة الطبخ وهي التي يطلق عليها أيضا اسم كريمة الحلويات، ومن بين تلك الأنواع أيضا اسم كريمة الخفق أو كريمة الشانتيه، وكذلك كريمة الزبدة، وفيما يلي سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل كريمة الطبخ في المنزل بكل سهولة. مكوّنات عمل طريقة الطبخ 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

سوف نحتاج إلى علبة واحدة من القشطة.

اتنين ملعقة من الدقيق.

واحد ملعقة كبيرة من النشا.

كذلك سوف نحتاج إلى مقدار نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

2 ملعقة من الزبدة النباتية. طريقة عمل كريمة الطبخ نقوم بوضع الحليب والدقيق والنشا وكذلك ملح الطعام داخل الوعاء الخاص بالخلاط الكهربائي.

يتم خفق كافة المكونات مع بعضها البعض لمدة دقيقتين فقط.

نأخذ المكونات ونقوم بوضعها داخل وعاء على النار ذات درجة الحرارة الهادئة.

ما يكون بتقليد كيفه المكالمات فوق النار حتى يصل الخليط إلى الغليان ويصبح متجانس ثم يتم رفعه من فوق النار.

يتم إضافة القشطة إلى الخليط ثم يتم التقليب باستخدام المضرب اليدوي.

مرة أخرى نقوم بوضع المكونات داخل الوعاء الخاص بالخلاط الكهربائي.

يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض لمدة ثلاثة دقائق أخرى، يتم حفظ الكريمة داخل برطمانات أو أكواب مخصصة، ثم يتم حفظها داخل الثلاجة وذلك ليتم استخدامها فيما بعد في تحضير أي من الأطباق التي تتناولها. مكونات عمل كريمة الطبخ بجبنة الموزاريلا 2 بيضة.

كوب واحد من الجبنة التي تحتوي على الدهون النباتي.

كوب واحد من الكريما السائلة.

مقدار نصف ملعقة من ملح الطعام.

كذلك يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب واحد من الجبنة الموزاريلا. طريقة التحضير نقوم بوضع كافة المكونات داخل الخلاط الكهربائي، ثم يتم خلط كافة المكونات معاً على السرعة متوسطة، وذلك حتى يتم الحصول على الخليط المتجانس وبعدها سوف تصبح الكريمة جاهزة للاستخدام. عمر شويل - جدة بكوبين من الحليب حضري كريمة الطبخ في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة - ثقفني

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