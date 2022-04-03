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طريقة عمل محشي الكوسة، يعد محشي الكوسة من أشهر أنواع أطباق المحاشي التي تزين السفرة في شهر رمضان، حيث أن المحشي من ألذ الأكلات المصرية الشعبية التي يعشقها الملايين والذي يتمتع بمذاق شهي ولذيذ، ويمكن تحضير محشي الكوسة بعدة طرق مختلفة وهذا حسب الحشوات التي تحشو بها الكوسة منها الأرز أو اللحمة المفرومة، أو البرغل، ومن خلال النص التالي سوف نوفر لكم أفضل طريقة عمل محشي الكوسة بصلصة الطماطم بمكوناته العادية والبسيطة الغير مكلفة، تابعوا معنا. طريقة عمل محشي الكوسة المكونات كيلو من حبات الكوسة صغيرة الحجم.

ثمرة واحدة من البصل المفروم.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب إلا ربع من الأرز الأبيض المصري.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

كوب من خليط أوراق البقدونس والشبت والكزبرة المفرومة

ثمرتان من الطماطم المفرومة في الكبة الكهربائية.

أربعة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

مقدار أربعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجفف. خطوات التحضير وضع قدر على النار ثم يسكب فيه صلصة الطماطم ويقلب معه الطماطم المفرومة.

إضافة القليل من الملح ورشة فلفل ويمزج في الطماطم وتترك لمدة خمس دقائق حتى تمام الغليان.

غسل الأرز وينقع في الماء لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم بعد ذلك يتم تصفيته من الماء ويترك جانباً.

تقشير الكوسا ثم يتم تفريغها من محتوياتها، ومن ثم تغسل وتجفف جيداً.

تسخين ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي في طاسة على النار، ثم يقلب فيه الثوم المهروس والبصل المفروم.

إضافة الملح والفلفل الأسود والكركم، ثم يقلب معهم أوراق البقدونس والشبت والكزبرة المفرومة.

تقليب المكونات مع بعضها ثم يتم إضافة اللحمة المفرومة وأوراق النعناع.

رفع المكونات عن النار ثم يضاف إليهم الأرز المغسول والمجفف، ومن ثم يتم حشو الكوسا بالخليط.

رص الكوسة في صينية فرن بايركس ويسكب فوقها صلصلة الطماطم وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ترك الكوسة في الفرن لمدة نصف ساعة لكي تنضج تماماً، ثم توضع تحت الشواية لعدة دقائق قبل أن تخرج وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل محشي الكوسة وخطوات تسويته في الفرن - ثقفني

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