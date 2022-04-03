لازم تدمسوه في البيت الفول المدمس حضري كمية كبيرة منه ووفري شرائه يوميا

الفول المدمس اللون الكهرماني، يعتبر الفول المدمس وجبة أساسية على سفرة السحور طوال الشهر الكريم، وبما أن الفول يتمتع بقيمة غذائية كبيرة، حيث أنه يتبقى في المعدة لأكثر من 12 ساعة دون الشعور بالجوع لأنه يحتوي على البروتينات المشبعة التي تحتاج إلى وقت طويل في الهضم، والكثير من الناس لا يرغبون بشراء الفول المدمس خارج المنزل حيث إنهم يتفننون في إعداده، ولاسيما أنه لا يمكن النزول من اليوم منزليا لشراء الفول فقط، لذلك بدأت ربو المنزل بتحضير العدة والعتاد لاستقبال شهر رمضان المبارك فقامت بالبحث عن الطريقة الصحيحة لإعداد الفول المدمس اللون الكهرماني وحفظة لمدة ثلاثين يوم، وذلك من سنتعرف عليه في السطور التالية.

مكونات الفول المدمس اللون الكهرماني

كيلو فول بلدي منقوع.

خمس معالق عدس أصفر

خمس معالق أرز مصري.

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة بابريكا.

بصلة مقطعة حلقات.

ملعقة كبيرة كمون.

خمس فصوص ثوم صحاح.

ليمونه مقطعة شرائح.

ماء مغلي.

طريقة عمل الفول المدمس اللون الكهرماني

نحضر الدماسة ونقوم بوضع الفول المنقوع بعد تنظيفه جيدا تنظيف جيدا تحت ماء جاري.

نقوم بوضع العدس الأصفر والأرز بعد غسلهم، ثم يتم تقطيع الطماطم إلى شرائح ووضعها بالدماثة.

كذلك يتم تقطيع البصل حلقات والليمونة صحيحة، كما يمكن وضعها بعد تقطيعها شرائح ويتم وضع الكمون والبابريكا والكاري.

أما عن الملح في وضع عقب تسوية الفول لأن وضعه في البداية يؤخر التسوية، ثم نزود الفول بالماء المغلي ونضعها على النار

عقب غليان الفول نقوم بتهدئة النار وتركه لمدة ساعة، ثم الاطلاع عليه إذا تناقص كمية الماء نقوم بتزويد الفول بالماء المغلي وليس البارد ونتركه حتى تتم التسوية ويصبح ناعم جدا.

بعد التأكد من أن الفول يستوي تماما نقوم بوضعها في وعاء عميق لكي يبرد ومن ثم نقوم بوضع وتقسيم الفول على أكياس صغيرة وتوضع في الفريزر على أن يتم إخراجها قبل كل وجبة بنصف ساعة حتى تتفكك ويبدأ بتحضيرها بالطريقة المفضلة لكم.

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