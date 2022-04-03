أعملي الزبادي في البيت نظافة وتوفير وأكلي ولادك زبادي طازجة

تعتبر الزبادي من الأساسيات على السحور فلا يوجد أحد يستغنى عن تناولها فهى من الأشياء التي تساعد على عدم الاحساس بالعطش، ونحن اليوم في أول ليلة سحور لشهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات وكل عام وحضراتكم بألف خير، فلذلك سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل الزبادي البلدي في البيت بحرفية كبيرة تجعل أسرتك تشعر بالسعادة عند تناولها، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

مكونات الزبادي البيتي الطازجة

كيلو جرام من اللبن كامل الدسم. كوب كبير من الزبادي الجاهزة. أكواب لصب الزبادي بها. صينية كبيرة لوضع الأكواب بها. نصف لتر من الماء الدافئ.

خطوات تحضير الزبادي في البيت

يتم تحضير الزبادي في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وبحرفية تجعلها أطعم وأنظف من الجاهزة وتجعلك تضمنين تناول أسرتك زبادي طازجة وكاملة الدسم.

طريقة تحضير الزبادي للشيف الشربيني

يتم إحضار وعاء كبير ويوضع فيه اللبن ويرفع اللبن على النار حتى يغلي. يرفع اللبن من على النار ويترك جانباً حتى يبرد قليلاً بدرجة حرارة يحتملها الإصبع بحيث يكون اللبن فاتر. يتم وضع كوب من الزبادي الجاهزة إلى اللبن ويتم تقليبهم جيداً والأفضل خفقهم بإستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي وهكذا أصبح خليط الزبادي جاهزاً للصب في الأكواب. يتم وضع الأكواب في صينية كبيرة ويتم ملئ الصينية بالماء الساخن وإشعال فرن البوتاجاز ليسخن لمدة خمس دقائق ثم نقوم بإطفاء نار الفرن. يتم وضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات ويفضل أن يتم تغطية الزبادي في الفرن. يتم إخرج الصينية بما فيها من الفرن بعدها وبتم وضعها في الثلاجة للحفاظ عليها وتقدم طازجة بألف هنا.

الزبادي اللايت في البيت للرجيم

والكثير من الناس يحاولون استغلال شهر رمضان الكريم في محاولة تخفيف وزنهم وذلك يكون سهل وسريع مع الصيام، ولذلك يفضل عمل الزبادي اللايت في البيت بحيث تكون خالية الدسم ولا تأثر على الرجيم ولا تتسبب في زيادة الوزن، وفيما يلي طريقة عمل الزبادي اللايت في البيت.

مكونات الزبادي اللايت