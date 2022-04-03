نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة من البصل اعملي صدور الفراخ مع الأرز بطعم مميز لسفرة رائعة في المقال التالي
تعد صدور الفراخ مع الأرز من الأطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين وهي تشبه البرياني، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الطبق من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز والصدور ومكونات آخرى، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز في البيت مثل المطاعم لفطور شهي على السفرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صدور الفراخ مع الأرز بطعم مميز في البيت.
مقادير عمل صدور الفراخ مع الأرز
تحتوي صدور الفراخ مع الارز على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- حبة كبيرة من البصل.
- كوب من أرز بسمتي.
- رشة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من بهارات الفراخ.
- لتر من الماء.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير صدور الفراخ مع الأرز بطعم رائع وطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر إناء عميق على النار ونضع به لتر من الماء حتى نسلق به الارز مع إضافة رشة من الملح ونتركه حتى ينضج ثم نقوم بتصفيته من الماء.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بتتبيل صدور الفراخ بالبصل المقطع والبهارات والفلفل المطحون والملح ونقلبهم جيداً ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتشرب التتبيلة.
- ثم نضعهم في صينية وندخلهم الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى ينضج اللحم.
- بعد ذلك نحضر طبق التقديم ونقوم بوضع الأرز مع وضع صدور الفراخ فوقه والصوص ويصبح جاهز للتقديم بجانب السلطات.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق صدور فراخ مع الأرز لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
فوائد البصل على الجسم
هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى.
- يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم.
- يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.
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