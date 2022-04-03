احلي من ماكدونالدز.. طريقة عمل البرجر في البيت مش هتاكليه برة تأنى وكوني انت الشيف

طريقة عمل البرجر في البيت حيث يرغب الكثير من الأفراد في تناول البرجر من مطاعم الوجبات السريعة المنتشرة في كل مكان لكنها لا تكون مفيدة للصحة ويدخل فيها العديد من المواد الدهنية، لذلك يتم إعداده داخل المنزل بطرق بسيطة وسهلة دون أن تضر صحة الأطفال.

طريقة عمل البرجر

تبحث الأمهات حول طريقة الهمبرجر البيتي حيث ان الأطفال والكبار يطلبونه دوما من المحلات، ولكن مع اتشار الامراض وعدم نظافة طعام الشارع تسعى كل ام حول نظافة طعام اسرتها لذلك نعرض لكم اليوم طريقة عمل الهمبرجر الاصلية كالتالي.

برجر اللحمة

أشهر أنواع البرجر هي برجر الحم نعرض لكم مكونات برجر الحم:

نصف كيلو من الحم المفروم.

1 بصلة مفرومة

3فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة كاتشاب

ملعقة كبيرة بقسماط

1/2 ملعقة كبيرة خردل

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1/2ملعقة كبيرة سبع بهارات

رشة قرفة

تحضير برجر اللحمة

قبل كل شيء يتم احضار أناء واسع ويوضع به اللحم والبصل والثوم والكاتشاب والخردل وباقي المكونات.

بعد ذلك يتم مزجها جيدا حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ثم يتم تشكيل العجينة إلى 8 قطع متساوية.

بعد ذلك يتم احضار أناء واسع على النار وبه كمية قليلة جداً من الزيت النباتي.

ثم توضع أقراص البرجر على النار وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي من الجهتين.

بعد ذلك تقدم بجوار البطاطس والمقبلات الأخرى.

طريقة عمل برجر الدجاج

المكونات:

نصف كيلو دجاج مفروم

بصلة مفرومة

بيضة

بقسماط

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

كايزر للتقديم

حلقات بصل

وحلقات طماطم

حلقات خس

مايونيز

كاتشاب

مستردة

ملعقة كبيرة بصل بودرة

طريقة تحضير برجر الدجاج

قبل كل شيء يتم وضع الدجاج مع التوابل والبقسماط والبيضة ومزجهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك يتم تشكيل العجينة إلى أقراص متساوية.

ثم يتم احضار أناء واسع وبه كمية من الزيت ووضع أقراص البرجر فيه.

بعد ذلك تترك حتى تأخذ اللون الذهبي.

بالتالي توضع في الخبز مع باقي الخضروات والكاتشاب والمايونيز وتقدم ساخنة.

طريقة عمل برجر اللحم بفول الصويا

المكونات:

نصف كيلو من اللحم البقري

كوب صويا منقوع ومصفى

بصلة مفرومة

رشة قرفة

ملح

فلفل أسود

بيضة

خبز أسمر

خس

كاتشب

مايونيز

جبن شيدر

طريقة تحضير برجر اللحم بالصويا

قبل كل شيء يتم وضع اللحم والتوابل والبصل والبيضة والصويا. بعد ذلك ومزجهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك توضع في الثلاجة لمدة خمس دقائق.

ثم يتم تشكيل العجينة ووضعها على الجريل حتى تطهى جيدا وتأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك يوضع البرجر في الخبز مع الخضروات والمايونيز والكاتشاب والجبن وتقدم ساخنة.

في الختام تم عرض طريقة عمل البرجر في البيت حيث يعشقه العديد من الافراد ويشترونه من مطاعم الوجبات السريعة بينما أنها تسبب امراض السمنة لما تحتويه من دهون لذلك قدمنا لكم طريقة اعداده داخل المنزل.