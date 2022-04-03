نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح فوري من اول استعمال ماسك تبييض البشرة والرقبة من اول مره كانه سحر وبمكونين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة هو من أكثر الأمور التي تسعى إليها الفتيات، فمن منا لا يتمنى أن تكون بشرته مشرقة وجذابة؟ ربما تكون بعض النساء قد تعرضوا إلى ظروف وأجواء تسببت في اسمرار الوجه مثل أشعة الشمس، لذلك يسعون إلى إيجاد وصفة أو ماسك تفتيح البشرة والرقبة وفي هذا الموضوع سنعرض بعض الوصفات لتفتيح البشرة، تابعي الموضوع التالي لتتعرفي عليها.

تعد البشر ة والرقبة جزء لا يمكن تجزئته منه فتوحيد لونهم سويا يعطي البشرة بياض وتشع حيوية طبيعية ولكن احيانا تلجأ بعض الفتيات بااستخدام كريم لتفتيح البشره والرقبه ولكن هذا يعطي نتيجة صحيح ولكن مؤقته عند توقف وضع الكريم ترجع البشره كما كانت وخاصة ان كانت الرقبه تعاني من اسمرار او كلف فهذا يزيد الاسمرار عن زي قبل وفي هذا المقال وضحنا ماسك لتبييض البشره والرقبه

ماسك لتبييض البشرة والرقبة في دقائق

تعتبر الماسكات الطبيعية من أفضل الطرق لمعالجة مشاكل البشرة، فهي تحتوي على مكونات آمنة وليس بها أي ضرر ويمكن استخدامها في أي وقت لذلك سوف نعرض لكم أفضل الماسكات لتفتيح لون البشرة، وأفضل هذه الماسكات هو ماسك الحليب وماسك الشوفان، سنقوم بعرض كلا الوصفتين وطريقة استخدام كل منهم.

ماسك الحليب لتفتيح البشره والرقبة

اللبن مكون بسيط وربما يكون متواجد في منازلنا جميعا، وهو له فوائد كثيرة حيث يحتوي على حمض اللاكتوز الذي يعالج مشكلة التصبغات ويقوم بتوحيد لون البشرة، وهو مكون آمن على جميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة.

طريقة عمل ماسك الحليب :

قومي بإحضار أربعة ملاعق من الحليب

أضيفي إليهم ملعقتين عصير طماطم.

اخلطي المكونين معا.

احضري قطعة قطن واغمسيها في الخليط ثم امسحي بها وجهك ومنطقة الرقبة.

اتركيه على وجهك لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بماء دافئ.

كرري هذه الوصفة يوميا لمدة اربعة إلى خمس أسابيع وستلاحظين الفرق.

ماسك الشوفان لتبييض البشرة

يمكن استخدام الشوفان في ماسك تفتيح البشرة والرقبة حيث يعمل كمقشر للبشرة لذا يتم استخدامه في عمل الماسكات لأنه يساعد في التخلص من الجلد الميت وبالتالي يعمل على تفتيح البشرة.

طريقة عمل ماسك الشوفان :