لبياض ناصع.. كريم النشا والليمون لوجه ملائكي وطلة مميزة يسألكِ الجميع عنها

إن الوصول إلى درجة تفتيح مثالية للبشرة من أكثر المتطلبات التي ترغب بها الكثير من الناس، لكن دائمًا ما تقمن باستعمال كريمات كيميائية تقوم بتفتيح البشرة لكنها تؤثر بشكل جانبي عليهن، فبعد تجارب طبية وجدنا أن هناك مكونات طبيعية تقوم بتبييض البشرة دون أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة للبشرة، لذلك سنقوم بتسليط الضوء على طريقة عمل كريم النشا والليمون داخل هذا المقال.

كريم النشا والليمون

إن كريم النشا والليمون لديه الكثير من الفوائد إلى جانب تفتيح البشرة، لذلك ينصح باستعماله، وإليكم طريقة تحضير كريم التفتيح السحري بهذا الشكل الآتي:

النشا والليمون للوجه

لعمل خليط النشا و اليمون لتفتيح البشرة بفاعلية فقط اتبعي التالي:

المكونات:

5 حبات من الليمون الطازج.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقه تحضير ماسك النشا للوجه

في البداية نقوم بوضع نصف كوب من الماء مع 5 حبات الليمون داخل إناء متوسط الحجم، ونتركه على النار على درجة حرارة متوسطة.

فبعد أن يتم غلي الليمون بالشكل المطلوب، فهنا تأتي خطوة غلق النار وتركه يبرد لمدة دقائق.

ثم نقوم باستعمال الخلاط الكهربائي ونضع به الليمون، ومن ثم تبدأ عملية الطحن.

خلال عملية طحن الليمون نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من النشا ومن ثم نقوم بتقليب بصورة مستمرة، فيجب أن نتحصل على قوام كريمي ومجانس.

ثم نقوم بوضع الخليط مرة أخرى على النار، وذلك مع التقليب المستمر لمدة دقائق، وبعدها نقوم بترك الخليط حتى يبرد.

وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا، ومن بعدها نقوم بوضع هذا الكريم على الوجه بشكل دائري.

ثم نقوم بترك هذا الكريم على الوجه لفترة زمنية تصل إلى حوالي نصف ساعة على أقل تقدير.

ومن بعدها نقوم بغسل وجهنا بالماء الدافئ والغسول، وسوف نتحصل على النتيجة المرادة بعد إتمام هذه الطريقة.

ويفضل أن نقوم بإجراء هذه الطريقة مرتين خلال الأسبوع الواحد، وسوف نشاهد الفارق في درجة بياض بشرتنا.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم كافة الأمور التي تخص طريقة تحضير كريم النشا والليمون، حيث لاحظنا بأن معظم خبراء العناية بالبشرة ينصحون باستعماله، وذلك بسبب دوره الملحوظ في محاربة ظهور البقع الداكنة بالبشرة والعمل على تفتيحها بالصورة المثالية.