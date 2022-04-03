نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بشرة ملكات الجمال ماسك القهوة والزبادي لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً في المقال التالي
ماسك القهوة والزبادي ، من الماسكات السحرية التي تجعل البشرة نضرة وجميلة طول الوقت، وتقضي على الخطوط الرفيعة نهائياً، وتمنح البشرة النعومة والحيوية وتجعلها تبدو أصغر سناً، وهو يتميز بقدرته الفعالة على التخلص من الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة، مما يجعل البشرة صافية وجميلة طول الوقت، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات والفتيات القيام بعمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك القهوة والزبادي لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات عمل ماسك القهوة والزبادي الرهيب
توجد بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل ماسك طبيعي بالمنزل وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من القهوة.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
- ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة والزبادي الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بواسطة فرشاة المكياج.
- نترك الماسك على الوجه لمدة ١٥ دقيقة حتى يجف تماماً.
- نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نزيل بقايا الماسك.
- سوف تلاحظين نتائج الماسك على وجهك من أول استعمال.
ماسك القهوة وماء الورد لتفتيح البشرة
توجد بعض الخطوات البسيطة يجب إتباعها عند عمل ماسك طبيعي ورائع بالمنزل يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير الحجم ونضع به ملعقة صغيرة من القهوة، وملعقة صغيرة من النشا ونقلبهم بقليل من ماء الورد حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.
- ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بوضع الماسك على الوجه وندلك برفق.
- نترك الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ نضرة وحيوية بشرتك.
- كما يفضل وضع الماسك على الوجه يوم بعد يوم حتى نحصل على بشرة جميلة وخالية من التجاعيد للأبد.
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