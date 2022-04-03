نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون الجبارة بأسرارها في المنزل في المقال التالي

يعتبر محشي ورق العنب من أفضل المأكولات المشهورة في جميع البلاد وخاصة البلاد العربية وتتميز بطعمها الشهي والرائع لأنه يحتوي على نكهة الليمون يميزه عن غيره من الأكلات ويعشقه الكبار والصغار ويمكن تقديمه في العزومات ويحتوي ورق العنب على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير محشي ورق العنب في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره. مكونات عمل خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون نصف كيلو من ورق العنب

نصف كوب من زيت الزيتون

كوب من عصير الليمون

كوب ونصف من الأرز

بصلة واحدة مبشورة

حزمة من البقدونس المفروم

حزمة من الشبت المفروم

كوبان من الماء

كوبان من عصير الطماطم

ملعقة صغيرة من عصير الرمان

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكمون

ثلاثة عيدان من النعناع

ملعقة صغيرة من القرفة

رشة من الملح

حزمة من الكزبرة المفرومة مكونات عمل خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون أولا نحضر وعاء ونضع به ماء على نار متوسطة حتى يغلي ثم نضع به ورق العنب ونقوم بسلقه ونتركه حتى يبرد جانبا.

ثم نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به الزيت والبصل وقليل من الملح مع تقليب البصل قليلا ثم نضيف إليه عصير الطماطم ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بغسل الأرز جيدا بالماء ونضيف إليه النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة ونقلبهم مع بعضهم البعض ثم نضيفهم إلى الخليط ونضيف إليهم الكمون والقرفة والفلفل الأسود وكذلك عصير الليمون مع الاستمرار في التقليب.

ثم نحضر ورق العنب ونقوم بفرده ونضع به قليل من الخلطة ونلفه على شكل أصابع ثم نقوم برصه في إناء مناسب ونضع به شرائح من الفلفل والطماطم وبعد ذلك نرص أصابع ورق العنب.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به الماء والمرقة ثم نضيفهم إلى ورق العنب ونتركهم على النار حتى يغلي ثم نهدئ النار ونتركه حتى ينضج جيدا.

ثم نرفع الإناء من على النار ونضع ورق العنب في أطباق التقديم بها شرائها من الليمون، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون الجبارة بأسرارها في المنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة محشي ورق العنب بالزيت والليمون الجبارة بأسرارها في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.