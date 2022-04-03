لأجمل نيولوك.. صبغ الشعر بالحناء لجميع درجات الألوان من الأحمر البرغندي حتى الأشقر الرمادي

صبغ الشعر بالحناء، تحب كثير من السيدات أن تغير من لون شعرها وأن تكون مميزة أمام أهلها وزوجها وأصحابها، وتعمل كثير من السيدات لون للشعر طبيعي في المنزل، بدل أن تستخدم الطرق التي تكون جاهزة، ويكون لهذه الصبغات أكثر من لون وتجعل الشعر ظاهر ولونه رائع.

صبغ الشعر بالحناء

تبحث النساء حول طريقة عمل صبغه طبيعية بالحناء لتحصلي على لون مميز وجذاب بسهولة فقط اتبعي خطوات صبغة الحناء للشعر كالتالي:

المكونات

10 ملاعق من الحنة.

ثلاثة ملاعق من خل التفاح.

ثلاثة ملاعق من قشر الباذنجان.

كوبان من المياه الدافئة.

صبغ الشعر بني

أولا في طبق، وضع الحنة.

بعد ذلك وضع ثلاثة معالق من خل التفاح.

ثم بعدها وضع قشر الباذنجان عليهم.

بعد ذلك يتم تقليبهم مع بعضهم جيداً.

ثم يتم واستخدامها لون بني على الشعر.

اللون البني المائل إلى الأحمر

أولا في طبق كبير، وضع 10 معالق من الحنة.

بعد ذلك يتم وضع ثلاثة معالق من خل التفاح.

ثم بعدها وضع ثلاثة معالق من القهوة المطحونة.

بعد ذلك يتم وضع كوب ونصف من المياه الدافئة.

ثم يتم تغطية الوصفة ثلاث ساعات.

بعد ذلك يتم عصر ليمونة عليها.

ثم يتم استخدام هذه الطريقة على الشعر.

صبغ الشعر بني شوكولاتة

أولا في طبق، وضع 10 معالق من الحنة.

بعد ذلك يتم وضع ثلاثة ملاعق من خل التفاح.

ثم بعدها وضع أربعة معالق من الكاكاو الغامق.

بعد ذلك نضع عليهم كوب من المياه الدافئة.

ثم يتم وتقليبهم مع بعضهم جيداً.

بعد ذلك يتم وضع هذه الطريقة على الشعر.

صبغ الشعر باللون الأحمر الاكاجو

أولا في طبق، وضع 10 ملاعق من الحنة.

بعد ذلك نضيف عليهم كوب واحد من الكركديه المغلي.

ثم يتم وضع ثلاثة ملاعق من عصير الرمان.

بعد ذلك يتم وضع كوب من خل التفاح.

ثم نضع عليها كوب من المياه الدافئة.

بعد ذلك تطبق على الشعر



لون الأشقر الرمادي

أولا في طبق وضع، 10 ملاعق من الحنة.

بعد ذلك قومي بوضع، ثلاثة ملاعق من الكركم.

ثم اضيفى عليهم معلقة من خل التفاح.

بعد ذلك يتم وضع كوب من المياه التي تكون دافئة.

في هذه المقالة تحدثنا عن صبغ الشعر بالحناء، وتحدثنا أيضاً عن اللون البني بمكوناته وطريقة تحضيره، وتحدثنا أيضاً عن اللون البني المائل إلى الأحمر، وتحدثنا أيضاً عن الشعر الذي يكون بلون الشوكولاتة الغامقة، وتحدثنا أيضاً عن صبغ الشعر باللون الأحمر، وتحدثنا أيضاً عن صبغ الشعر باللون الأشقر.