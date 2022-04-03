طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكذابة الشيف نجلاء الشرشابى

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الكنافة بالقشطة الكدابة، تعتبر الحلويات من الإطلاق الأساسية التي لا يمكن تجاهلها يوميا خلال شهر رمضان، حيث أنه تمد الجسم السكريات التي يحتاجها لمعادلة التوازن الغذائي لنقص المواد الغذائية خلال ساعات الصيام، كما أنها أساسية في العزائم العائلية والموائد الرمضانية بشكل عام، كما أن ربة المنزل تبدع في إعداد الحلويات بشكل لا مثيل له في خلال الشهر والأيام الأخرى، لكن يبقى التوفير والاقتصاد في إعداد الحلويات عنصر هام، حيث أن الأسرة لا يمكنها صناعة الحلويات بشكل يومي مع النفقات المرتفعة، ويتجلى الاقتصاد واضحا من خلال إعداد الكنافة بالقشطة الكدابة في السطور التالية عبر موقعنا.
مكونات الكنافة بالقشطة الكدابة
- ½ كيلو كنافة شعر.
- كوب سمنة بلدي.
- ½ كوب سكر أبيض.
مكونات الحشو
- كوبين لبن طازج.
- ثلاث ملاعق نشا ذرة.
- ربع كوب بودرة كريم شانتيه محلي.
- علبة قشطة.
- رشة صغيرة فانيليا.
مكونات الشربات
- ثلاث أكواب كوب سكر
- كوب ونصف ماء.
- ½ ليمونة معصورة.
- رشة فانيليا.
- ملعقة عسل جلوكوز.
طريقة إعداد الكنافة بالقشطة الكدابة
الشربات
- نضع السكر والماء في حلة صغيرة على النار ونقلبها قليلا، ثم نعصر النصف ليمونه عقب غليان الماء، بعد مرور سبعة دقائق علي غليان الشربات نضع الفانيليا والجلوكوز ونرفع الخليط من علي النار ونتركه ليبرد تماما.
القشطة
- نحضر حلة ونضع النشا والحليب بها ونقلبهم علي البارد، ثم نضع المكونات على النار وتقلب باستمرار للحصول على القوام المطلوب.
- نضيف الكريمة والقشطة والفانيليا ونقلب لمدة ثلاث دقائق ونرفع الحلة جانبا.
- نحضر الكنافة والسمنة ونحركهم معا لكي يتداول السمن مع الكنافة ونحضر صينية مقاس ٢٦.
- نشعل الفرن تسخن، نضع نصف الكمية من الكنافة في الصينية بعد دهنها ونضغطها بطبق لكي تصبح متساوية.
- نصي القشطة على الكنافة ونفردها على الكنافة بالتساوي، ثم نضع الكمية الأخرى ونساويها بنفس الطريقة.
- ندخل الكنافة الفرن لمدة نصف ساعة على حرارة ١٨٠، ثم نشعل الشواية للحصول على اللون الذهبي من الناحيتين.
- نخرج الصينية من الفرن ونصب الشربات عليها وهي ساخنة، ثم نتركها لتبرد تمام.
- نقلب الصينية على طبق كبير بعد أن تبرد تماما ونزينها بالقشطة والمكسرات ونقدمها بالهنا والشفاء.
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