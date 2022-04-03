نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة التبييض الفوري.. تفتيح البشرة بالنشا هذا هو الماسك السحري لشد الوجه وتصغير المسامات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة بالنشا حيث تحتاج كل امرأة بين وقت وآخر العناية ببشرتها، لذلك تقوم باستعمال العديد من المواد الطبيعية من أجل تنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت والذي يتسبب في جعل البشرة لونها أغمق، ومن أفضل المواد الطبيعية التي تستخدم من أجل تفتيح وتنظيف البشرة هو النشا.

تفتيح البشرة بالنشا

يعد النشا من أفضل المواد الطبيعية التي يتم استخدامها لعمل ماسكات للوجه من أجل تفتيح البشرة وتنظيفها وإزالة خلايا الجلد الميتة، ويمكن إضافة النشا مع الزبادي، عصير الليمون، البطاطس، ماء الورد من اجل عمل ماسك طبيعي يجدد خلايا البشرة ويساعد على إشراقتها والحفاظ على شبابها.

وصفة النشا والزبادى لتفتيح البشرة

نقوم في هذه الوصفة بوضع ملعقة كبيرة من النشا وتضاف على نصف كوب عصير ليمون ملعقتان كبيرتان من الزبادي، ويمزج كل هذه المكونات مع بعض جيدًا حتى تمام التجانس، ويتم تطبيقها على البشرة لمدة ثلاثون دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالمياه الدافئة، ومن أجل الحصول على النتيجة المرجوة نقوم بتطبيق هذا الخليط 3 مرات في الأسبوع.

ماسك التبييض الفوري

نضع ملعقة صغيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من بودرة الحليب مع حبة بطاطس مهروسة وربع ملعقة خل.

وتمزج هذه المكونات مع بعضها جيدًا حتى تمام التجانس، ثم تطبق على البشرة مدة 20 دقيقة.

وبعد أن ينشف هذا الخليط على البشرة، بعدها يشطف الوجه بالمياه الدافئة، ثم ندهن الوجه بماء الورد من أجل إغلاق مسام البشرة.

يفضل إضافة بعض القطرات من عصير الليمون إلى المزيج في حالة كانت البشرة دهنية. يفضل عمل هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع من أجل الحصول على النتائج المرجوة.

وصفة النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا على ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. مع نصف ملعقة من العسل الأبيض.

وتمزج كل هذه المكونات مع بعض جيدًا حتى تمام التجانس.

ثم نطبق المزيج على البشرة لمدة ثلاثون دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ.

تفتيح البشرة بالنشا حيث قدمنا في مقالنا عزيزتي بعض الوصفات التي من الممكن إعدادها بالنشا. مع بعض المكونات الأخرى لتجهيز ماسك طبيعي يساعدك في الحفاظ على بشرتك نقية ومشرقة. تجديد خلاياها بشكل دائم. كل ما عليكِ اتباع الخطوات السابقة وسوف تحصلين على بشرة مشرقة.