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طريقة تحضير أرز السليق بالدجاج السعودي، لكل شعب من الشعوب و كل دوله لها الوصفات التي تتميز بها وتشتهر بها و المطبخ السعودي يضم مجموعة كبيرة جداً من الوصفات الشهية و اللذيذة والتي يتميزون بها وحدهم لأنهم يحضرونها بطريقتهم الخاصة وسنقدم لكم طريقة تحضير أشهى واطعم هذه الأكلات وهى أرز السليق بالدجاج تعد هذه الوجبة من الوجبات المفضلة عند الكثيرين من العرب كما أنها من الوجبات و الأصناف المختلفة تماماً عن الطرق المعتادة للأرز فهي من الوجبات المغذية جدًا و المشبعة والتي تتميز بطعمها الرائع و اللذيذ جدًا. مكونات أرز السليق بالدجاج دجاجة كاملة مقطعة.

3 حبات من الحبهان.

خمس حبات مستكة.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الحليب.

عود من القرفة.

كوب أرز مصري.

3 معالق كبيرة من الزيت. طريقة تحضير أرز السليق بالدجاج في البداية نقوم بغسل الدحاج جيداً بالماء و الخل والملح.

بعد ذلك نضع وعاء كبير على النار و نقوم بإضافة القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع الدجاجة لكى تأخذ صدمة ثم نضيف عليها الحبهان و عود القرفة و المستكة والملح والفلفل الأسود.

نقلبهم نع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا ثم نضيف الماء المغلي ونتركها حتى تسلق الدجاجة.

بعد ذلك نبدأ في تحضير الأرز نأتي بإناء كبير و نقوم بوضع القليل من الزيت ونضع الإناء على النار وعندما يسخن نقوم بوضع حبات مستكة و نحركها حتى تذوب مع الزيت.

ثم نرفع الإناء من على النار حتى يهدأ نضيف 2 كوب من مرقة الدجاج التي قمنا بسلقها.

ثم نضعها على النار ونترك مرقة الدجاج حتى تغلى.

نضيف الأرز المغسول والملح ونغطي الإناء ونترك الأرز حتى يتشرب الماء.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب على الأرز ونحركه مع المكونات حتى يختلط.

نغطي على الإناء ونهدئ النار ونتركه حتى يتشرب الأرز الحليب.

بعد ذلك نأتي بالدجاجة المسلوقة ونقوم بتوزيع القليل من الزيت عليها وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نأتي بطبق التقديم ونقوم بوضع الأرز السليق ثم نقوم بوضع قطع الدجاج المتحمرة في الفرن على الأرز السليق ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل أرز السليق بالدجاج السعودية على أصولها بالطريقة الأصلية مثل المطاعم - ثقفني

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