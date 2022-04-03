كيفية علاج الحموضة بدون أدوية لراحة المعدة في دقائق

كيفية علاج الحموضة بدون أدوية يمكن أن تتم بطرق وأساليب منزلية بسيطة جداً، وذلك إذا كان سبب الحموضة هو سبب مؤقت وليس بسبب مرض عضوي أو وجود مشكلة في المعدة، ترتفع درجة حموضة المعدة بسبب تناول الأكلات الدسمة والمليئة بالزيوت والدهون، إلى جانب الإفراط في تناول كمية كبيرة من الطعام خاصة الطعام الغني بالبروتين، مما يؤدي إلى امتلاء المعدة، بالتالي يدفعها إلى زيادة إفراز عُصارة المعدة والتي تتكون من أحماض، فيشعر الإنسان بالحرقة والحموضة أو الارتجاع في بعض الأحيان، نقدم لكم طرق منزلية بسيطة للتخلص من حموضة المعدة بدون أي أدوية.

كيفية علاج الحموضة بدون أدوية

تناول كوباً من اللبن “الحليب الرائب” أو الزبادي، فهو يعمل على معادلة حموضة المعدة ويخفف من الشعور بالحموضة.

تناول العلكة خاصة العلكة بالنعناع يخفف من شعور الحرقة والارتجاع، فهو يزود اللعاب ويساعد على تخفيف الحموضة.

مشروب العرقسوس يساعد على تخفيف الحموضة بنسبة كبيرة، فهو يحتوي على بيكربونات الصوديوم القلوية، والتي تعادل حموضة المعدة.

علاج الحموضة في المعدة بالأعشاب

الريحان

يعد الريحان من أول الأعشاب التي استخدمت قديماً في علاج حموضة المعدة، حيث يؤدي إلى تخفيف إفراز أحماض المعدة، تناول شاي الريحان من الأمور الفعالة في علاج الحموضة، كما أن مضع عدد من أوراق الريحان يساعد على تهدئة المعدة على الفور.

الكمون

استخدم الكمون كعلاج شعبي قديم في تخفيف آلام المعدة الحادة والمتوسطة، ومنها الحموضة والانتفاخ وآلام القولون.

القرنفل

وضع حبات القرنفل في الفم يساعد على زيادة اللعاب المحمل بزيت القرنفل، والذي يخفف حموضة المعدة بكل تأكيد.

النعناع

مشروب النعناع الدافئ يخفف من الحموضة ويساعدك على التنفس بشكل أفضل، وهو من الأعشاب المهدئة للأعصاب.

أسباب زيادة حموضة المعدة

سبب عضوي مثل قرحة المعدة أو وجود أي مشكلة، وأعراض تلك المشكلة هو تكرار حموضة المعدة بشكل يومي أو شبه يومي، وهنا يجب التوجه إلى الطبيب للحصول على الأدوية المناسبة حسب الحالة.

زيادة الوزن وتكون الدهون في منطقة البطن.

تناول وجبة كبيرة ودسمة من الطعام.

تناول طعام قبل النوم مباشرة.

ارتداء ملابس ضيقة.

ممارسة التمرينات الرياضية بعد تناول الطعام مباشرة.

بدء اليوم بوجبة غير صحية.

التوتر العصبي.

نصائح لتجنب ارتفاع حموضة المعدة