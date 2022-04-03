هتفطروا ايه بكرة.. طريقة عمل كبدة الدجاج بالبصل والطماطم اقتصادية ولذيذة ستبهر أسرتك

طريقة عمل كبدة الدجاج بالبصل والطماطم من الأكلات السهلة والجميلة والتي تبحث العديد من النساء عنها، نظرًا للقيمة الغذائية التي تتضمنها كبدة الدجاج، وخاصة للأطفال لما تمدهم به من عناصر غذائية هامة في تكوين أجسامهم، والطريقة التي نقدمها في مقالنا طريقة من السهل تحضيرها وخاصة إذا كنتي لا تملكين الكثير من الوقت.

طريقة عمل كبدة الدجاج بالبصل والطماطم

طبق كبدة الفراخ بالبصل والطماطم طبق يحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا ومفيدة، كما أنه من أكثر الأطباق التي يفضلها الأطفال، يمتاز هذا الطبق بأنه سهل التحضير وتوافر جميع مكوناته في كل منزل، وتقوم العديد من السيدات بتجميع كبدة الدجاج دون طهيها مع الدجاج وبعد تجميع عدد من كبد الفراخ تبدأ طهيها بأكثر من طريقة قد تضيفها إلى الأرز، أو تقوم بعمل طاجن فريك معها، وفيما يلي سنقدم طريقة طهي كبدة الدجاج مع البصل والطماطم.

كبدة الفراخ زي المحلات

نصف كيلو من كبدة الدجاج.

بصلتين متوسطين مقطعين إلى قطع صغيرة الحجم.

حبة واحدة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم.

اثنان ملعقة كبيرة من الصويا الحلوة.

ثلاثة معالق كبيرة من الزيت النباتي.

رشة خفيفة من مسحوق الفلفل الأسود.

ملعقة شاي صغيرة من مسحوق الكمون.

وملعقة شاي صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة ملح أو حسب رغبتك انت.

طريقة عمل كبدة الدجاج مثل المطاعم

في البداية نقوم بغسيل الكبدة جيدُا بالماء والخل.

بعد ذلك يتم تقطيع الكبدة.

ووضع الزيت على النار في مقلاة من أجل أن يسخن.

ثم نضيف إليه البصل ونستمر بالتقليب حتى يذبل.

بعد ذلك نضع قطع الكبدة ونستمر بالتقليب لعدة دقائق.

ثم نضيف إليهم صلصة الصويا والطماطم والبهارات.

ثم نقلبها لعدة دقائق ونقدمها ساخنة بعد ذلك مع الأرز والخبز.

طريقة عمل كبدة الدجاج بالبصل والطماطم وقد قدمناه اليوم في مقالنا من أجل أن تستمعي أنت وعائلتك بمذاق رائع وشهي، وهذه الوصفة تتناسب مع السيدات العاملات نظرًا لأنها لا تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير كما أنها صحية ومفيدة من أجل الأطفال الذين هم في حاجة لكافة العناصر الغذائية