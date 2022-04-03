نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسيها.. البسبوسة السريعة بسر الحلواني وخطوة واحدة فقط تجعلها كالجاهزة تماماً ولا تقعي في هذا الخطأ في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسبوسة السريعة حيث تعد البسبوسة بشكل عام من أشهر الحلويات الشرقية التي عرفت منذ وقت طويل، تتميز بطعمها الشهي مع جمال مذاق الشربات بها تجعل منها من الحلويات الشرقية المميزة، ولكن يوجد بعض النساء اللاتي يجدن صعوبة في إعدادها من أجل ذلك سنقدم وصفة للبسبوسة والتي تعد بكل سرعة وسهولة.

البسبوسة السريعة

يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البسبوسة وخاصة بعد أن يحاولن القيام بعملها أكثر من مرة ولكنها تفشل أما أن تصبح مفككة أو تنشف تمامًا، ومن الأسباب التي تؤدي إلى فشل عمل البسبوسة طريقة العجن الخاطئة والتقليب بشدة كذلك الضغط عليها وهي في الصينية، ولا يتطلب عمل البسبوسة سوى التقليب مرتين من أجل أن تمتزج المكونات جيدًا، وتلك العملية تسمى البس ومن هنا أتى اسمها، وحتى تكوني على يقين بعدم وجود هواء بداخلها وأن توزيعها في الصينية تم بطريقة متساوية عليكِ الطرق بالصينية أكثر من مرة على الرخامة ولكن لا تضغط على المزيج أو تفرده بيدك.

بسبوسة الحلواني

كيسان من سميد البسبوسة الجاهز.

علبتان زبادي.

كيس بيكنج بودر.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

نضع السميد في إناء عميق ثم نضيف عليه البيكنج بودر ونقلبهم جيدًا حتى تمام التجانس.

ثم نضيف الزبدة ونستمر بالتقليب حتى يتشرب السميد الزبدة تمامًا.

ثم نقوم بإضافة الزبادي ثم نملأ علبة الزبادي مرتين من المياه ونضيفهم على الخطوات السابقة.

نقوم برش بعض الدقيق في صينية ثم نضع بها مزيج البسبوسة ثم توضع الفرن والذي تم تسخينه من قبل.

نتركها حتى تحمر جوانبها جيدًا ثم نشعل الشواية حتى يحمر وجهها ويصبح لونها ذهبي رائع.

طريقة عمل الشربات

نضيف كوبان سكر مع كوب ونصف ماء مع كيس فانيليا وعصير ليمون واحدة، ثم نترك هذا المزيج على النار حتى يغلى تمامًا دون أن نقلب فيه، من الأفضل بعد غلق النار عليه نضيف ملعقة سمن في الشربات ثم نضعه على البسبوسة وهو ساخن.

قدمنا في هذا المقال طريقة البسبوسة السريعة والتي تعد حلوى شرقية معروفة، وطريقة تحضيرها سريعة وسهلة، كل ما عليكِ عزيزتي اتباع الخطوات السابقة لتحصلي على صينية بسبوسة لذيذة تستمتع بمذاقها مع عائلتك.