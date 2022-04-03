أصلية بالبهارات السرية.. طريقة عمل الكبسة السعودي اللذيذة لأسرع إفطار وأكلة تشرفك في العزومات

إذا كنت تريد التعرف على طريقة عمل الكبسة السعودي فهذا المقال سوف يفيدك كثيراً، فإن الكبسة السعودي لها مذاق مختلف عن أي وجبة أخرى، ولكن إذا كنت تريد عملها بالشكل الصحيح للحصول على هذا المذاق فلا عليك سوى اتباع الخطوات التي سوف نعرضها لك وسوف ترى النتائج بنفسك في النهاية وكيف أنها تكون أحلى وأروع من أي طرق أخرى.

طريقة عمل الكبسة السعودي

الكبسة السعودي من أشهر الوجبات التي تنتشر في المملكة العربية السعودية، ولكن ليست المملكة فقط فهي يتم عملها في كافة البلاد العربية لأنها تتمتع بمذاق رائع ومختلف عن جميع الأكلات الأخرى، لذلك سوف نعرض لك أفضل طريقة يمكن اتباعها لتحضير الكبسة السعودي، وهي تكون:

كبسة الدجاج

دجاج مقطع بمقدار 1 كيلو جرام.

أرز بسمتي يتم نقعه بمقدار 3 كيلو ونصف.

طماطم مفرومة بمقدار 6 حبات.

بصل ناعم مفروم بمقدار 2 حبة بصل.

٣ حبات من الهيل.

ورق لورا بمقدار 2.

شطة بمقدار ملعقة صغيرة واحدة.

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة واحدة.

كركم بمقدار ملعقة صغيرة واحدة.

كاري بمقدار ملعقة صغيرة واحدة.

ماء دافئ بمقدار 1 أكواب ونصف.

ملح بمقدار 1 ملعقة صغيرة ويكون حسب الرغبة.

صلصة صويا بمقدار 1 ملعقة صغيرة

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة الكبسة الأصلية

يتم وضع مقدار الزيت في حلة كبيرة ونقوم بتسخينه جيداً، ثم يوضع عليه البصل ثم نقوم بالتقليب.

بعد ذلك يتم إضافة كمية الطماطم إلى البصل ونتركها بعض الوقت حتى تسخن مع البصل.

ثم نقوم بإضافة جميع البهارات مثل الملح، ورق اللورا، الهيل، صلصة الصويا وجميع البهارات التي تم ذكرها ثم نقوم بالتقليب جيداً.

بعد ذلك يتم غسل الدجاج جيداً بالماء والملح والخل ثم قومي بإضافته إلى الحلة، ومن ثم يتم التقليب جيداً حتى يكون نصف سوا.

ثم قومي بعدها بإضافة الأرز وكمية الماء المناسبة وقلبيهم جيداً واتركي الأرز حتى يغلي.

بعد الغليان قومي بخفض النار جيداً واتركيه بعض من الوقت حتى ينضج تماماً، وبعدها يكون جاهز للتقديم.

كانت هذه طريقة عمل الكبسة السعودي وهي الطريقة الأشهر والأفضل على الإطلاق، وبعدما تقومين بعملها لن تفضلين أي طريقة أخرى بعد ذلك وحتى لن ترغبين في تناولها في المطاعم، ونتمنى اليوم أن نكون استطعنا إفادتك.