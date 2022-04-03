طريقة عمل الكيك الكوري بمقادير سهلة ومظبوطة والطعم خرافي

من المهم أن تتعرفين على طريقة عمل الكيك الكوري لأنها من أشهى أنواع الكيكات التي يمكن تذوقها، وهي مأخوذة من الوصفة الكورية الأصلية، فإننا نحتاج دائماً إلى التنويع في أكلات الحلو بالأخص لذلك ستكون الكيكة الكورية صنف جديد وشهي وسوف يعجبك كثيراً، وفي هذا المقال سوف نذكر الطريقة الخاصة به لتطبيقها بدون أي مجهود أو تعب.

طريقة عمل الكيك الكوري

يتميز الكيك الكوري بأنه كيك هش وخفيف على المعدة ويمكن تقديمه في وجبة الإفطار أو العشاء مع مشروب ساخن وسوف يكون غاية في الروعة، فهو معروف عالمياً وكل البلاد نجحت في تطبيق الطريقة وكان من أفضل أنواع الكيك في الفترة الأخيرة، وطريقته تكون:

المكونات

4 بيضات كبيرة.

زبدة بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

ماء ساخن بمقدار 1 ملعقة كبيرة.

فانيليا بمقدار 1 ملعقة صغيرة.

1 كوب من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

1 كوب من السكر.

طريقة تحضير الكيك الكوري الهش

أول شيء نقوم بوضع البيض في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بتشغيله ليبدأ في الخفق جيداً.

نقوم بإضافة السكر إلى البيض في الخلاط ولكن بالتدريج ونخفقهم مع بعض على مراحل لحين وضع كمية السكر بالكامل.

في وعاء آخر نقوم بوضع الطحين مع البيكينج باودر ونقوم بتقليبهم مع بعض جيداً.

قومي بوضع خليط الطحين والبيكينج باودر على خليط البيض والسكر، يتم تقليبهم مع بعض لفترة من الوقت ويكون التقليب في اتجاه واحد.

يتم إحضار صينية مناسبة للكيك وندهنها بالزبدة جيداً من جميع الجوانب حتى لا يلتصق الكعك بالصينية.

نقوم بوضع خليط الكيك في الصينية وتوزيعه جيداً ثم ندخلها إلى الفرن على درجة حرارة 180.

يُترك الكيك لمدة 35 دقيقة لنخرجها من الفرن بعد ذلك حتى تبرد.

بعدما تبرد الكيكة نقوم بوضعها في وعاء مسطح ونرش عليها من فوق كمية من السكر المطحون أو نضع الكريمة على حسب الرغبة.

كانت هذه طريقة عمل الكيك الكوري الذي انتشر في آخر فترة بشكل كبير، فلن نحتاج إلى شراء الكعك الجاهز بعد الآن وسنقوم بعمله في المنزل بتكاليف أقل وطعم أشهى، ونلتقي مع وصفات أخرى المرة القادمة مع نوع كيك آخر.