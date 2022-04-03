نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدي للصيف.. التخلص من تشققات القدمين الشديدة بهذا الكريم السحري لكعبين ناعمين كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن محاولة التخلص من تشققات القدمين من الممكن أن تفشل معك إذا كنتي لا تطبقينها بشكل صحيح، فيجب أن يتم اتباع الطريقة التي سوف نعرضها لكي للقضاء على التشققات، فإنها مشكلة تواجه الأغلبية العظمى من النساء وبالأخص في فصل الشتاء بسبب الجفاف الشديد الذي يحدث للجلد، لذلك تابع معنا مقال اليوم للقضاء بشكل نهائي على تشققات القدمين.

التخلص من تشققات القدمين

هناك طرق وخطوات يجب اتباعها والاستمرار عليها من أجل الحصول على نتائج فعالة للقضاء على التشققات الموجودة في منطقة القدمين والقضاء على جفاف الجلد الموجود في هذه المنطقة.

الترطيب

خطوة الترطيب هي خطوة هامة لكي تتخلصي من تشققات القدمين، وعليكِ تنفيذ الآتي:

اختيار نوع مرطب قوي يحتوي على أحماض اليوريا والساليسيك والسكاريد، وذلك لأن هذه الأحماض تعمل على تقشير الجلد وتنعيمه، مثل كريم كارباميد.

يتم وضع الكريم على منطقة التشققات قبل النوم ويتم ارتداء شراب سيليكون.

اتركيهم على قدميك حتى الصباح وقومي بتكرار هذه الخطوة كل يوم قبل النوم.

النقع والتقشير

في هذه الخطوة نقوم بنقع القدمين جيداً ثم تقشيرهما، وذلك من خلال:

تحضير وعاء كبير يحتوي على ماء دافئ بحسب درجة تحملك.

قومي بوضع كمية من الشاور جل أو الشامبو في الماء الدافئ وقلبيهم مع بعض جيداً.

يتم إضافة ماء سلق البطاطس إذا كان متوفر لديكِ.

ضعي قدميك في الماء لمدة من 20 إلى 30 دقيقة.

قومي بعد ذلك بإخراج قدميك واستخدمي الليفة المغربية الخشنة أو الحجر الخفاف في تقشيرها.

قومي بتقشير منطقة التشققات جيداً حتى تشعري أنها أصبحت ناعمة

يتم بعد ذلك تجفيفها جيداً ووضع كريم مرطب مناسب للقدمين.

زيت جوز الهند

إن زيت جوز الهند له فعالية كبيرة في ترطيب القدمين والتخلص من التشققات، وذلك لأنه يحتوي على مضادات للميكروبات والالتهابات التي تسبب تشقق القدمين، فكل ما عليك فعله هو وضع زيت جوز الهند على قدميكي ثم غسله في الصباح، ومن المهم الاستمرار في الاستخدام.

كانت هذه أهم 3 وصفات سوف تساعدك في التخلص من تشققات القدمين بكل سهولة وسوف تنبهرين من النتائج، ولكن أهم خطوة هي متابعة الاستمرار في أي وصفة تستخدمينها لكي تحصلين على النتائج المطلوبة.